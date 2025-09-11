Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych

Analitycy oczekiwali braku zmian poziomu stóp procentowych.

"Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Inflacja jest obecnie na poziomie zbliżonym do celu średniookresowego wynoszącego 2%, a ocena Rady Prezesów co do perspektyw inflacji zasadniczo się nie zmieniła. Obraz inflacji w najnowszych projekcjach ekspertów EBC jest podobny jak w projekcjach z czerwca. Eksperci oceniają, że inflacja ogółem wyniesie średnio 2,1% w 2025, 1,7% w 2026 i 1,9% w 2027. Inflacja z wyłączeniem cen energii i żywności według przewidywań ekspertów wyniesie średnio 2,4% w 2025, 1,9% w 2026 i 1,8% w 2027. Tempo wzrostu gospodarki w 2025 według projekcji będzie równe 1,2% - zostało zrewidowane w górę w stosunku do 0,9% przewidywanego w czerwcu. Projekcja wzrostu na 2026 jest obecnie nieco niższa i wynosi 1,0%, natomiast - na 2027 pozostaje na niezmienionym poziomie 1,3%" - czytamy w komunikacie.

Zmniejszanie portfeli APP i PEPP

Portfele programów APP i PEPP są zmniejszane w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych, podano także.

"Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja ustabilizowała się na docelowym poziomie 2% w średnim okresie. Rada Prezesów będzie ustalać odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej na podstawie danych i na bieżąco, z posiedzenia na posiedzenie. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji i odnośnych czynników ryzyka, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp" - czytamy dalej.

Stopy procentowe depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionych poziomach, odpowiednio: 2,00%, 2,15% i 2,40%.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.45 CET.