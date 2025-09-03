RPP obniżyła stopy procentowe

W dniach 2-3 września 2025 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 4,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 4,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 4,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 4,85% w skali rocznej;

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 września 2025 r.

Spadek inflacji pozwolił na cięcie stóp procentowych

Po obniżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) o 25 pb we wrześniu polski złoty może być dodatkowo pod presją zagranicznych ocen wysokiego deficytu budżetowego zaplanowanego na przyszły rok, poinformował ISBnews wicedyrektor Działu Analiz XTB Michał Stajniak.

"Inflacja w Polsce spadła do poziomu 2,8% wstępnie za sierpień. Miesięcznie mamy spadek o 0,1%, więc to pozwoliło na cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w trakcie wrześniowego posiedzenia o 25 pb. Inflacja znajduje się w zakresie celu już drugi miesiąc z rzędu, co powoduje, że RPP ma ją pod kontrolą i w dalszym ciągu jest szansa na to, że w tym roku będzie nadal spadała. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że RPP i prof. Glapiński, wielokrotnie podkreślali, że z perspektywy decyzji, będzie miało znaczenie mrożenie cen energii. Na ten moment nie doszło do podpisania ustawy, która mroziłaby cenę energii do końca tego roku, więc perspektywa tego, jak inflacja będzie wypadała w dalszej części tego roku, jest oczywiście jeszcze niepewna" - powiedział ISBnews Stajniak.

Niemniej sam Narodowy Bank Polski wskazywał na to, że ta inflacja może podbić się na koniec tego roku, ale najprawdopodobniej najnowsze dane dotyczące perspektyw inflacyjnych, które poznamy dopiero w listopadzie, pokażą jednak, że ta inflacja spada szybciej, niż początkowo oczekiwano.

"W tym kontekście warto zwrócić uwagę na polskiego złotego, który stracił minimalnie na wartości w ostatnim czasie właśnie ze względu na to, co działo się z oczekiwaniami co do stóp procentowych, ale również ze względu na budżet Polski na 2026 r. Złoty pozostaje jednak stabilny, nawet pomimo cięcia" - wskazał analityk XTB.

W kwestii budżetu oczekuje się kontynuacji bardzo dużego deficytu w stosunku do PKB na poziomie 6,5% z nominalnym deficytem na poziomie 270 mld zł.

"Takie oczekiwania są również związane z prognozami wzrostu PKB na przyszły rok na poziomie 3,5% oraz inflacją na poziomie 3%, więc tu jest oczywiście szansa na to, że inflacja w przyszłym roku wypadnie nieco niżej. Natomiast inwestorzy mają wątpliwości co do tego, czy przy tak wysokim deficycie będziemy postrzegani - przede wszystkim za granicą - jako dobry partner, jako kraj z perspektywami dalszego wzrostu. Tak wysoki dług budzi wątpliwości przede wszystkim wśród zagranicznych inwestorów. Polska ma jeden z największych deficytów pod względem PKB w całej Unii Europejskiej" - zaznaczył wicedyrektor działu Analiz XTB.