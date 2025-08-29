Założenia bazowe PKO BP

Bank zakłada w scenariuszu bazowym, że ceny energii dla gospodarstw domowych nie wzrosną w br., pomimo zawetowania przez prezydenta "ustawy wiatrakowej".

Reklama

Rewizja prognozy decyzji RPP

"Sierpniowe dane inflacyjne były prawdopodobnie zaskoczeniem dla RPP, I.Duda sugerowała, że dysponowała ona prognozą na poziomie 2,9% r/r. Połączenie lepszych danych inflacyjnych i zauważalnego hamowania wzrostu płac w lipcu, skłoniło nas do rewizji naszej prognozy na wrześniowe posiedzenie RPP.

Naszym zdaniem, Rada zdecyduje się na obniżkę o 25 pb, pomimo relatywnie luźnej polityki fiskalnej i braku regulacji dotyczących cen energii dla gospodarstw domowych" - czytamy w komentarzu banku do danych GUS o inflacji CPI w sierpniu.

Dane GUS o inflacji

Ekonomiści PKO BP prognozują, że inflacja bazowa (bez cen żywności i energii) w sierpniu obniżyła się w okolice 3% r/r, co oznaczałoby najniższy wynik od końca 2019 roku.

"W naszej ocenie, jest to jasna wskazówka, że w cenach w tym segmencie nie widać już pozostałości pandemiczno-wojennego szoku. Szacujemy, że ceny w kategoriach bazowych nie zmieniły się w ciągu miesiąca, a ich 6-miesięczny impet nieznacznie się obniżył. Kolejne miesiące powinny - naszym zdaniem - przynieść dalszy spadek inflacji bazowej w kierunku celu NBP, czemu będzie sprzyjać hamowanie wzrostu płac, które umożliwi spadek inflacji cen usług. Z kolei inflacja CPI pozostanie w paśmie dopuszczalnych odchyleń od celu w przewidywalnej przyszłości" - podkreślili analitycy.

Jak podał dziś GUS, inflacja konsumencka wyniosła 2,8% w ujęciu rocznym w sierpniu 2025 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1%.

Konsensus rynkowy wynosił: +2,9% r/r i 0,0% m/m.

Decyzje RPP w poprzednich miesiącach

W lipcu RPP postanowiła br. obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc. do 5% w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp proc. W czerwcu RPP zdecydowała - zgodnie z oczekiwaniami - pozostawić stopy procentowe bez zmian, po tym, jak obniżyła je w maju o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w najbliższy wtorek i środę (2-3 września).