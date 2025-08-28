Niepewność co do obniżki stóp procentowych we wrześniu

"Zastrzegaliśmy, że nie mówimy o cyklu, i dlatego trudno przesądzić, czy we wrześniu zapadnie decyzja o obniżce. Jeżeli ocena aktualnych danych gospodarczych będzie korzystna z punktu widzenia przebiegu ścieżki inflacji i jeśli Rada, widząc aktualne prognozy krótkoterminowe oraz opierając się na dotychczasowej projekcji, uzna, że to uzasadnione - taka decyzja może zapaść. Chociaż osobiście uważam, że powinno to nastąpić później" - powiedziała Duda w rozmowie z Business Insider Polska.

Warunki do obniżki stóp procentowych

Dodała, że aby po raz kolejny dokonać zmiany parametrów polityki pieniężnej, konieczne jest potwierdzenie trwałego spadku inflacji do celu, a Rada musi ocenić " jaki efekt przyniosły dotychczasowe obniżki i jak przełożą się one na gospodarkę, co pokażą nowe dane makroekonomiczne, jak dalej będzie kształtować się inflacja".

Członkini wskazała, że kolejne odczyty inflacji powinny zbliżać się do środka celu inflacyjnego (wynoszącego 2,5% +/-1 pkt proc.).

Ryzyka dla inflacji i gospodarki

"Wciąż istnieje sporo czynników ryzyka, a niższy poziom inflacji nie jest jeszcze utrwalony. Trzeba zwrócić uwagę na luźną politykę fiskalną. Nie sprzyja ona procesom dezinflacyjnym, a tak wysoki deficyt budżetowy oznacza, że stopy procentowe muszą być trochę wyższe, żeby policy mix nie powodowało wzrostu inflacji. Pozostaje niepewność związana z cenami energii" - powiedziała Duda.

"Oceniam, że CPI w sierpniu może wynieść ok. 2,9%. Przed nami już na początku września posiedzenie decyzyjne i ważna, głęboka dyskusja" - podsumowała.

Inflacja konsumencka CPI wg GUS

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka CPI wyniosła 3,1% w ujęciu rocznym w lipcu 2025 r. przy wzroście cen usług o 6,2% i towarów o 1,9%. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług o 1,0%, a towarów o 0,1%). Konsensus rynkowy przewidywał w lipcu 3,1% r/r.

Jak wynika z wynika z lipcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) trwały powrót inflacji konsumenckiej CPI do celu NBP (2,5% +/- 1 pkt proc.) nastąpi w I kw. 2026 r. Bilans czynników niepewności dla dynamiki inflacji CPI w horyzoncie projekcji jest zbliżony do symetrycznego. Czynnikiem niepewności dla projekcji są także przyszłe działania regulacyjne w zakresie cen energii.

Decyzje RPP w ostatnich miesiącach

W lipcu RPP postanowiła br. obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., do 5% w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp proc. W czerwcu RPP zdecydowała - zgodnie z oczekiwaniami - pozostawić stopy procentowe bez zmian, po tym, jak obniżyła je w maju o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w najbliższy wtorek i środę (2-3 września).