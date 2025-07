Decyzja EBC ws. stóp procentowych

Analitycy oczekiwali braku zmian poziomu stóp procentowych.

"Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Inflacja jest obecnie na poziomie celu średniookresowego wynoszącego 2%. Napływające informacje są zasadniczo zgodne z wcześniejszą oceną Rady Prezesów co do perspektyw inflacji. Wewnętrzna presja cenowa dalej słabnie, a płace rosną wolniej. W trudnym otoczeniu globalnym gospodarka na razie wykazuje ogólną odporność, do czego przyczyniają się m.in. wcześniejsze obniżki stóp procentowych wprowadzone przez Radę Prezesów" - czytamy w komunikacie.

Portfele programów APP i PEPP są zmniejszane w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych, podano także.

"Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja ustabilizowała się na docelowym poziomie 2% w średnim okresie. Rada Prezesów będzie ustalać odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej na podstawie danych i na bieżąco, z posiedzenia na posiedzenie. W szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji i odnośnych czynników ryzyka, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp" - czytamy dalej.

Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do ustabilizowania się inflacji na docelowym poziomie 2% w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej, podał EBC.

Stopy procentowe w strefie euro

Stopy procentowe depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionych poziomach, odpowiednio: 2,00%, 2,15% i 2,40%.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.45 CET.

(ISBnews)