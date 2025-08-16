Dostaną rekompensatę za wychowanie dorosłych już dzieci?

Skąd te pytania? Powraca pomysł 800 złotych dodatku dla seniorów, którzy wychowali przynajmniej dwoje dzieci. Do Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja w tej sprawie.

Jak wylicza jej autor petycji, rodzice dzieci, które już teraz pracują i pomnażają dochody państwa, zostali pozbawieni kwoty 800 zł razy 12 miesięcy razy 12 lat co daje 172 800 zł za każde wychowane do pełnoletniości dziecko. Rodzice tychże dzieci mają niskie, często głodowe emerytury i są zawsze pomijani w przyznawaniu wszelkich fruktów z budżetu państwa po 1989 roku – argumentuje pomysłodawca nowego świadczenia.

W uzasadnieniu petycji pojawia się mocny postulat: czas na pokoleniowe wyrównanie szans. Jeśli dziś doceniamy rodziców, to powinniśmy też pamiętać o tych, którzy tę samą pracę wykonali znacznie wcześniej – i bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego.

Dla kogo nowe 800 plus?

Petycja jest konkretna. Dodatkowe 800 zł miesięcznie przysługiwałoby tym seniorom, którzy wychowali co najmniej dwoje dzieci, a ich potomstwo obecnie pracuje i odprowadza podatki w Polsce. Tylko tyle – i aż tyle. W przypadku małżeństw, które spełniają te kryteria, budżet domowy mógłby się powiększyć o aż 1600 złotych miesięcznie.

A co z rodzicami jedynaków? Tu również znalazło się miejsce na rekompensatę – choć niższą. 400 zł miesięcznie – o ile, oczywiście, spełnione zostaną pozostałe warunki.

800 plus także pięćdziesięciolatków?

Czy 800 plus trafiłoby również do tych, którzy mają pięćdziesiąt lat? Jak zauważa Infor.pl, kiedy w 2016 roku ruszył program 500 plus, część rodziców - aktualnych pięćdziesięciolatków - miała już dzieci, które osiągnęły osiemnaście lat, a więc prawa do świadczenia już nie zyskali. Teraz stawiają pytanie: czy nie byłoby sprawiedliwie społecznie, tak jak dla seniorów, taki i dla nas 50-latków wprowadzić wstecz 800 plus. Ich zdaniem, tak właśnie należy tak zrobić, pisze Infor.pl.

800 plus dla seniora. Czy będzie finał?

Jak dotąd ministerstwo rodziny i polityki społecznej nie wykazał zainteresowania przedstawioną propozycją. Już na wczesnym etapie debaty resort podkreślił, że „ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewiduje dodatków emerytalnych”, co w praktyce zakończyło rozmowy na szczeblu ministerialnym.

Zgodnie z przedstawionymi szacunkami, wprowadzenie programu „800 plus dla seniorów” kosztowałoby budżet państwa ponad 43 miliardy złotych rocznie. Dla porównania, w 2024 roku na świadczenia 800 plus dla dzieci przeznaczono około 64 miliardów złotych.