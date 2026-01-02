KO, PiS i Konfederacja na podium

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie „Super Expressu” spytano respondentów, na którą partię oddaliby głos, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę.

34,2 proc. respondentów zadeklarowało, że zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską. Na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby głos 29,88 proc. ankietowanych, a na Konfederację Wolność i Niepodległość - 10,15 proc.

Nowa Lewica i partia Grzegorza Brauna w Sejmie

Do Sejmu weszłyby jeszcze: Nowa Lewica z wynikiem 7,37 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 7,22 proc..

Razem, Polska 2050 i PSL pod progiem wyborczym

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się natomiast: Partia Razem (4,58 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (3,31 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,11 proc.). Na inną partię głos oddałoby 2,18 proc. badanych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31.12.2025-01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.