Koalicja PiS i Konfederacji Korony Polskiej

W sondażu respondenci zostali spytani, jak oceniają pomysł stworzenia koalicji Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

57 proc. Polaków uważa, że to zły pomysł

Na tak postawione pytanie 57 proc. ankietowanych odpowiedziało, że „źle”, przy czym „raczej źle” - 20 proc., a „zdecydowanie źle” - 37 proc.

25 proc. badanych jest za

Pozytywną opinię o ewentualnej koalicji tych dwóch formacji wyraziło natomiast 25 proc. badanych, z czego 6 proc. z nich wskazało odpowiedź - „zdecydowanie dobrze”, a „raczej dobrze” - 19 proc.

Natomiast 18 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat bądź wstrzymało się od odpowiedzi.

Badanie Opinia24 zostało przeprowadzone ogólnopolskiej próbie 1000 osób.