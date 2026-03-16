Komunikat KNF ws. kar pieniężnych nałożonych na Santander Bank Polska SA

Poniżej prezentujemy informację opublikowaną na stronie KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego („Komisja”) 4 marca 2026 roku wydała decyzję nakładającą na Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) kary pieniężne łącznie w wysokości 21 100 000 zł, w tym:

2 000 000 zł za naruszenie § 8 ust. 1 w zw. z § 26 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych1, poprzez brak wykonywania czynności w zakresie, o którym mowa w art. 70 ust. 2 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie, w sposób rzetelny i profesjonalny, w związku ze współpracą Banku z nieuprawnionymi podmiotami trzecimi w okresie od 16 stycznia 2017 roku do 22 czerwca 2018 roku; 4 000 000 zł za naruszenie art. 83c ust. 1 ustawy o obrocie, poprzez brak wykonywania czynności w zakresie, o którym mowa w art. 70 ust. 2 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie, w sposób rzetelny i profesjonalny, w związku ze współpracą Banku z nieuprawnionymi podmiotami trzecimi w okresie od 22 października 2018 roku do 26 lutego 2021 roku; 2 500 000 zł za naruszenie art. 83c ust. 1 ustawy o obrocie, poprzez działanie nieprofesjonalne oraz niezgodne z najlepiej pojętymi interesami klienta w związku z wykonywaniem transakcji w przypadku których klient jest w negatywnej grupie docelowej lub dla którego dany instrument finansowy jest nieadekwatny w okresie od 21 stycznia 2021 roku do 17 czerwca 2022 roku; 1 000 000 zł za naruszenie art. 83c ust. 1 w zw. z ust. 4 pkt 4 ustawy o obrocie, w związku z brakiem przekazywania informacji o kosztach, w związku z zawieraniem transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w okresie od 25 października 2018 roku do 28 listopada 2019 roku; 500 000 zł za naruszenie art. 83e ust. 1 ustawy o obrocie, poprzez wdrożenie systemu wynagradzania pracowników Departamentu Usług Skarbu, niezgodnego z art. 27 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 roku uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy2 w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku; 7 000 000 zł za naruszenie art. 83c ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z wykonywaniem zleceń na rachunek klienta, których przedmiotem jest „Oprocentowanie Nie Wyższe Niż” w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 28 kwietnia 2023 roku; 4 000 000 zł za naruszenie: art. 9c ust. 1 pkt 4 Prawa bankowego, poprzez brak zapewnienia realizacji celu systemu kontroli wewnętrznej w zakresie zgodności działania Banku z przepisami prawa w okresie od 16 stycznia 2017 roku do 21 października 2018 roku, art. 83b ust. 3 ustawy o obrocie w zw. z art. 22 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2017/565, poprzez nieskuteczne działania funkcji zgodności działalności z prawem w okresie od 22 października 2018 roku do 1 lipca 2022 roku; 100 000 zł za naruszenie art. 88k ust. 6a Prawa bankowego, poprzez brak przechowywania i archiwizacji korespondencji elektronicznej przekazanej klientom w związku z zawarciem umów o świadczenie usług w odniesieniu do: Lokaty Strukturyzowanej USD Stabilna para 12 stycznia 2023 – w okresie od 6 lipca 2021 roku do 1 lipca 2022 roku oraz Lokaty Strukturyzowanej w PLN Daily RA EUR/PLN Stabilizacja 08 marca 2023 – w okresie od 25 lutego 2022 roku do 1 lipca 2022 roku.

Maksymalny wymiar każdej z kar pieniężnych nałożonych w tej sprawie wynosi 2 012 207 300 zł.

Decyzja Komisji nie jest prawomocna.

Dlaczego Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na Santander Bank Polska SA?

Według KNF bank m.in.: