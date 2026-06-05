Wojsko czyści magazyny. Honkery, autobusy i ubrania za grosze

Agencja Mienia Wojskowego opublikowała oficjalny harmonogram najbliższych przetargów. Licytacje sprzętu ruszą już 9 czerwca i potrwają do 19 czerwca 2026 r. w kilku oddziałach regionalnych w całej Polsce. W najnowszych ofertach pojawiły się kolejne pojazdy, części zamienne, sprzęt medyczny oraz unikalne wyposażenie powojskowe. Szczegóły i dokładne daty znajdziesz w tabeli poniżej.

Wojskowa wyprzedaż 2026

Kto kojarzy wojskowy demobil wyłącznie z hełmami, manierkami i kurtkami moro, będzie mocno zaskoczony. W najnowszych ogłoszeniach Agencji Mienia Wojskowego królują samochody specjalistyczne, autobusy, pojazdy terenowe, sprzęt warsztatowy, a nawet profesjonalne łodzie z przyczepami.

To sprzęt, którego nie wykorzystują już jednostki podległe MON oraz MSWiA. Zamiast generować koszty i zalegać w magazynach, trafia do cywilów – najczęściej za pośrednictwem regionalnych oddziałów AMW.

Auta z wojska za ułamek ceny

Największe emocje budzą oczywiście pojazdy. W aktualnych przetargach AMW można znaleźć m.in. samochody sanitarne, kultowe Honkery, ciężarówki i autobusy. Trafiają się też auta po kolizjach, które mogą być świetną bazą na części.

Oto przykłady prosto z cenników AMW:

Samochody sanitarne Iveco (początek lat 2000.) – oddział w Bydgoszczy wystawił je z ceną wywoławczą 25 tys. zł netto .

(początek lat 2000.) – oddział w Bydgoszczy wystawił je z ceną wywoławczą . Volkswagen Crafter (2019 r.) – nowszy rocznik, ale po kolizji drogowej. Cena netto? Jedyne 12 tys. zł .

– nowszy rocznik, ale po kolizji drogowej. Cena netto? Jedyne . Opel Vectra (2002 r.) – dla szukających ekstremalnie tanich rozwiązań. Cena wywoławcza to zaledwie 900 zł netto.

Ważne Niska cena nie oznacza, że auto jest gotowe do jazdy. Przy takich zakupach kluczowy jest stan techniczny, kompletność dokumentów i możliwość obejrzenia sprzętu przed złożeniem oferty.

Autobus z demobilu za kilkanaście tysięcy złotych

W poznańskiej ofercie AMW prawdziwym hitem mogą okazać się autobusy. To idealna okazja dla przedsiębiorców szukających bazy pod kampera, mobilne biuro lub pojazd techniczny:

Autosan A-10-10T (2004 r.) – wystawiony za 21 tys. zł netto .

– wystawiony za . Solbus C 10,5 (2006 r.) – cena wywoławcza to 15 tys. zł netto.

Pamiętaj jednak, że cena z przetargu to dopiero początek. Do finalnego kosztu musisz doliczyć podatek VAT, koszty ewentualnych napraw, transportu, przeglądu oraz ubezpieczenia.

Wojskowe hity za grosze: Berety i bielizna pilota

Wojskowe wyprzedaże to nie tylko duże gabaryty. W tzw. sprzedaży bezprzetargowej (czyli w stałych punktach AMW) można znaleźć unikalne gadżety za bezcen. To tam najczęściej polują łowcy okazji.

Co ciekawego znajdziemy w Poznaniu?

Balon pilotowy – 3 zł netto / szt.

– 3 zł netto / szt. Wojskowe berety – 10 zł netto / szt.

– 10 zł netto / szt. Bielizna letnia pilota – 30 zł netto za komplet.

Jak kupić sprzęt od wojska? Krok po kroku

Procedura zakupu z demobilu różni się od zwykłych zakupów na OLX czy Otomoto. Jeśli chcesz wziąć udział w przetargu, musisz trzymać się sztywnych procedur:

Śledź ogłoszenia regionalnych oddziałów AMW (Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Lublin, Olsztyn, Warszawa). Sprawdź terminy otwarcia ofert i miejsca oględzin. Wpłać wadium (zazwyczaj 10% ceny wywoławczej) w określonym terminie. Złóż pisemną ofertę cenową. Odbierz sprzęt po wygraniu przetargu i opłaceniu pełnej kwoty.

Ważne Uwaga! Mniejszy asortyment (ubrania, drobny sprzęt) kupisz bez przetargu bezpośrednio w sklepach AMW.

Harmonogram przetargów AMW – Czerwiec 2026

Nie przegap terminów! Jeśli chcesz obejrzeć sprzęt lub złożyć ofertę cenową, musisz dostosować się do kalendarza konkretnego oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego:

Oddział AMW Termin przetargu Co warto wiedzieć? Bydgoszcz 9 czerwca 2026 r. Wymagane wcześniejsze wpłacenie wadium Wrocław 10 czerwca 2026 r. Oferty na sprzęt techniczny i kempingowy Poznań 11 czerwca 2026 r. Główna pula pojazdów użytkowych i autobusów Lublin 12 i 18 czerwca 2026 r. Dwa dni przetargów (sprzęt i drobne wyposażenie) Warszawa 19 czerwca 2026 r. Finał czerwcowej serii licytacji

Okazja czy "problem na kołach"?

Niskie ceny działają na wyobraźnię, ale w przypadku demobilu trzeba zachować chłodną głowę. Sprzęt bywa wysłużony, stał nieużywany przez miesiące, a część pojazdów sprzedawana jest w pakietach "jak stoi".

Najważniejsza zasada: nie kupuj oczami. Przed złożeniem oferty dokładnie sprawdź opis, zdjęcia i, jeśli to możliwe, pojedź na miejsce oględzin. W wojskowych przetargach można znaleźć prawdziwe motoryzacyjne perełki, ale łatwo też kupić skarbonkę bez dna.

Na co uważać przy zakupie auta z wojska? Niska cena wywoławcza w ogłoszeniu AMW to zaledwie początek wydatków. Planując budżet, musisz pamiętać o kosztach ukrytych, które ostatecznie podwyższą finalną kwotę na fakturze. Do ceny wylicytowanej obowiązkowo dolicz:

Podatek VAT (zazwyczaj 23%),

Koszty transportu (wiele pojazdów nie nadaje się do powrotu "na kołach" i wymaga lawety),

Koszty pilnych napraw, serwisu startowego oraz obowiązkowego przeglądu technicznego,

Ubezpieczenie OC oraz opłaty w Wydziale Komunikacji.

Szczególną ostrożność warto zachować przy pojazdach opisanych jako "po kolizji" lub tych, które przez wiele miesięcy (a nawet lat) były całkowicie wyłączone z eksploatacji i stały na otwartych placach.

Często zadawane pytania (FAQ) – Jak kupować od AMW?

Kto może wziąć udział w przetargach Agencji Mienia Wojskowego? W przetargach AMW może wziąć udział praktycznie każdy – zarówno osoby prywatne (fizyczne), jak i firmy (przedsiębiorcy). Jedynym warunkiem jest spełnienie wymogów formalnych opisanych w ogłoszeniu, m.in. terminowe wpłacenie wadium oraz złożenie prawidłowo wypełnionej oferty cenowej. Co to jest wadium i ile wynosi? Wadium to zabezpieczenie finansowe, które musisz wpłacić na konto AMW, aby Twoja oferta była brana pod uwagę. Zazwyczaj wynosi ono 10% ceny wywoławczej danego sprzętu lub pojazdu. Jeśli wygrasz przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny zakupu. Jeśli przegrasz – AMW zwraca Ci całą kwotę. Czy ceny podawane przez AMW zawierają podatek VAT? Nie, ceny wywoławcze podawane w oficjalnych ogłoszeniach przetargowych AMW to ceny netto. Do ostatecznej kwoty, którą zadeklarujesz w swojej ofercie, należy doliczyć podatek VAT (w większości przypadków wynosi on 23%). Czy kupiony od wojska samochód można od razu zarejestrować? AMW wydaje kupującemu fakturę VAT oraz dokumenty potwierdzające nabycie pojazdu. Ponieważ pojazdy z demobilu często nie mają aktualnych badań technicznych ani tablic rejestracyjnych, przed wyjazdem na drogi publiczne musisz zrobić przegląd techniczny, wykupić ubezpieczenie OC oraz zarejestrować auto w Wydziale Komunikacji. Często konieczne jest też przetransportowanie pojazdu z jednostki na lawecie. Gdzie fizycznie można kupić tańsze rzeczy bez przetargu? Drobny sprzęt, elementy umundurowania (np. berety, kurtki, torby) czy akcesoria kempingowe można kupić bez udziału w przetargach w stacjonarnych punktach sprzedaży AMW oraz w dedykowanym sklepie internetowym Agencji. Punkty te działają przy regionalnych oddziałach AMW w większych miastach Polski. Czy zakupiony od AMW sprzęt podlega gwarancji lub zwrotowi? Wszystkie rzeczy sprzedawane przez Agencję Mienia Wojskowego w drodze przetargu lub w punktach sprzedaży bezprzetargowej są używane i nie objęte gwarancją. Obowiązuje zasada "widziały gały, co brały" – AMW nie odpowiada za ukryte wady techniczne, dlatego tak ważne jest wcześniejsze obejrzenie sprzętu na miejscu. Czy każdy może kupić sprzęt z AMW? Tak, ale wszystko zależy od rodzaju asortymentu. W przypadku mienia niekoncesjonowanego – czyli pojazdów, autobusów, części zamiennych, elektroniki, odzieży czy sprzętu warsztatowego – w przetargach mogą brać udział wszystkie osoby prywatne oraz firmy, które wpłacą wadium. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku uzbrojenia i sprzętu koncesjonowanego. AMW wyraźnie rozróżnia te dwie kategorie. Do zakupu np. profesjonalnego sprzętu bojowego wymagane są już specjalne uprawnienia i koncesje MSWiA.

Źródło: Agencja Mienia Wojskowego, aktualne ogłoszenia sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej sprzętu wojskowego oraz wyposażenia, amw.com.pl.