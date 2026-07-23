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Pracodawcy z PPE muszą sprawdzić poziom uczestnictwa. Spadek poniżej 25 proc. oznacza obowiązek PPK

Iga Leszczyńska
Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
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dzisiaj, 05:55
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Kiedy pracodawca traci zwolnienie z obowiązku wdrożenia PPK?/Shutterstock
Nie wszyscy pracodawcy korzystający ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia PPK zachowają ten przywilej. Jeśli według stanu na 1 lipca w pracowniczym programie emerytalnym (PPE) uczestniczy mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych, firma będzie musiała wdrożyć PPK. Do 31 lipca 2026 r. pracodawcy prowadzący PPE muszą również przekazać do PFR odpowiednie oświadczenie.

Możliwość niewdrożenia PPK przysługiwała pracodawcom, którzy w momencie objęcia ich ustawą o PPK prowadzili pracowniczy program emerytalny, obejmujący co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych, oraz finansowali składkę podstawową w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia. Zwolnienie nie ma jednak charakteru bezterminowego. Jednym z warunków jego utrzymania jest zachowanie odpowiedniego poziomu uczestnictwa w PPE według stanu na 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.

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Spadek partycypacji oznacza obowiązek wdrożenia PPK

Nie każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Z obowiązku tego mogą być zwolnione firmy, które prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), pod warunkiem że spełniają określone w ustawie wymagania.

Aby zachować zwolnienie z PPK, pracodawca musi:

  • prowadzić PPE, do którego należy co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych,
  • finansować składkę podstawową do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia.

Spełnienie tych warunków pozwala nie stosować przepisów ustawy o PPK.

Kiedy pracodawca traci zwolnienie z PPK?

Zwolnienie nie jest przyznawane na stałe. Pracodawca będzie musiał wdrożyć PPK, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

  • zawiesi opłacanie składek podstawowych do PPE na okres dłuższy niż 90 dni,
  • obniży składkę podstawową do PPE poniżej 3,5 proc. wynagrodzenia,
  • zlikwiduje PPE,
  • celowo opóźni opłacanie składek do PPE o więcej niż 90 dni,
  • na 1 stycznia lub 1 lipca w PPE będzie uczestniczyć mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych.

Ważne

Jeśli według stanu na 1 stycznia lub 1 lipca w PPE uczestniczy mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych, pracodawca traci możliwość korzystania ze zwolnienia i musi stosować przepisy ustawy o PPK.

Pracodawcy muszą złożyć oświadczenie do 31 lipca 2026 r.

Pracodawcy prowadzący PPE (powszechne towarzystwo emerytalne) mają obowiązek przekazać do PFR S.A. do 31 lipca 2026 r. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych oraz uczestników PPE. Obowiązek ten jest realizowany dwa razy w roku – do 31 stycznia i do 31 lipca.

PPK e PPE. Najważniejsze informacje i terminy dla przedsiębiorców

Ważne

  • Data weryfikacji: 1 stycznia i 1 lipca.
  • Minimalna partycypacja w PPE: 25 proc. osób zatrudnionych.
  • Termin złożenia oświadczenia do PFR: do 31 stycznia i do 31 lipca.
  • Konsekwencja spadku poniżej 25 proc.: utrata zwolnienia z obowiązku prowadzenia PPK i konieczność stosowania przepisów ustawy o PPK.

Podstawa prawa

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2026.192 t.j.)

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Źródło: forsal.pl
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Tematy: pracodawcaPPKPPK - Pracownicze Plany KapitałowePPE
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