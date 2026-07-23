Możliwość niewdrożenia PPK przysługiwała pracodawcom, którzy w momencie objęcia ich ustawą o PPK prowadzili pracowniczy program emerytalny, obejmujący co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych, oraz finansowali składkę podstawową w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia. Zwolnienie nie ma jednak charakteru bezterminowego. Jednym z warunków jego utrzymania jest zachowanie odpowiedniego poziomu uczestnictwa w PPE według stanu na 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.

Spadek partycypacji oznacza obowiązek wdrożenia PPK

Nie każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Z obowiązku tego mogą być zwolnione firmy, które prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), pod warunkiem że spełniają określone w ustawie wymagania.

Aby zachować zwolnienie z PPK, pracodawca musi:

prowadzić PPE, do którego należy co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych,

finansować składkę podstawową do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia.

Spełnienie tych warunków pozwala nie stosować przepisów ustawy o PPK.

Kiedy pracodawca traci zwolnienie z PPK?

Zwolnienie nie jest przyznawane na stałe. Pracodawca będzie musiał wdrożyć PPK, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:

zawiesi opłacanie składek podstawowych do PPE na okres dłuższy niż 90 dni,

obniży składkę podstawową do PPE poniżej 3,5 proc. wynagrodzenia,

zlikwiduje PPE,

celowo opóźni opłacanie składek do PPE o więcej niż 90 dni,

na 1 stycznia lub 1 lipca w PPE będzie uczestniczyć mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych.

Ważne Jeśli według stanu na 1 stycznia lub 1 lipca w PPE uczestniczy mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych, pracodawca traci możliwość korzystania ze zwolnienia i musi stosować przepisy ustawy o PPK.

Pracodawcy muszą złożyć oświadczenie do 31 lipca 2026 r.

Pracodawcy prowadzący PPE (powszechne towarzystwo emerytalne) mają obowiązek przekazać do PFR S.A. do 31 lipca 2026 r. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych oraz uczestników PPE. Obowiązek ten jest realizowany dwa razy w roku – do 31 stycznia i do 31 lipca.

PPK e PPE. Najważniejsze informacje i terminy dla przedsiębiorców

Ważne Data weryfikacji: 1 stycznia i 1 lipca.

Minimalna partycypacja w PPE: 25 proc. osób zatrudnionych.

Termin złożenia oświadczenia do PFR: do 31 stycznia i do 31 lipca.

Konsekwencja spadku poniżej 25 proc.: utrata zwolnienia z obowiązku prowadzenia PPK i konieczność stosowania przepisów ustawy o PPK.