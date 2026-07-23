Możliwość niewdrożenia PPK przysługiwała pracodawcom, którzy w momencie objęcia ich ustawą o PPK prowadzili pracowniczy program emerytalny, obejmujący co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych, oraz finansowali składkę podstawową w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia. Zwolnienie nie ma jednak charakteru bezterminowego. Jednym z warunków jego utrzymania jest zachowanie odpowiedniego poziomu uczestnictwa w PPE według stanu na 1 stycznia i 1 lipca każdego roku.
Spadek partycypacji oznacza obowiązek wdrożenia PPK
Nie każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Z obowiązku tego mogą być zwolnione firmy, które prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), pod warunkiem że spełniają określone w ustawie wymagania.
Aby zachować zwolnienie z PPK, pracodawca musi:
- prowadzić PPE, do którego należy co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych,
- finansować składkę podstawową do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia.
Spełnienie tych warunków pozwala nie stosować przepisów ustawy o PPK.
Kiedy pracodawca traci zwolnienie z PPK?
Zwolnienie nie jest przyznawane na stałe. Pracodawca będzie musiał wdrożyć PPK, jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji:
- zawiesi opłacanie składek podstawowych do PPE na okres dłuższy niż 90 dni,
- obniży składkę podstawową do PPE poniżej 3,5 proc. wynagrodzenia,
- zlikwiduje PPE,
- celowo opóźni opłacanie składek do PPE o więcej niż 90 dni,
- na 1 stycznia lub 1 lipca w PPE będzie uczestniczyć mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych.
Ważne
Jeśli według stanu na 1 stycznia lub 1 lipca w PPE uczestniczy mniej niż 25 proc. osób zatrudnionych, pracodawca traci możliwość korzystania ze zwolnienia i musi stosować przepisy ustawy o PPK.
Pracodawcy muszą złożyć oświadczenie do 31 lipca 2026 r.
Pracodawcy prowadzący PPE (powszechne towarzystwo emerytalne) mają obowiązek przekazać do PFR S.A. do 31 lipca 2026 r. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych oraz uczestników PPE. Obowiązek ten jest realizowany dwa razy w roku – do 31 stycznia i do 31 lipca.
PPK e PPE. Najważniejsze informacje i terminy dla przedsiębiorców
Ważne
- Data weryfikacji: 1 stycznia i 1 lipca.
- Minimalna partycypacja w PPE: 25 proc. osób zatrudnionych.
- Termin złożenia oświadczenia do PFR: do 31 stycznia i do 31 lipca.
- Konsekwencja spadku poniżej 25 proc.: utrata zwolnienia z obowiązku prowadzenia PPK i konieczność stosowania przepisów ustawy o PPK.
Podstawa prawa
Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2026.192 t.j.)
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.