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Pracownicze plany kapitałowe (PPK) – elektroniczne przypomnienie pracodawcy o obowiązku zawarcia umowy

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 13:41
PPK
PPK pracodawca/Shutterstock
Została podpisana przez prezydenta ustawa mająca na celu szybszy, łatwiejszy i generujące mniejsze koszty sposób przypominanie pracodawcom o obowiązku zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). Rozwiązanie stosowane podczas pandemii COVID-19 sprawdziło się i zostanie wprowadzone na stałe. Na czym będą polegać zmiany?

Zamysłem nowej regulacji jest wprowadzenie na stałe możliwości elektronicznego wzywania przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) podmiotów zatrudniających do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, w przypadku niewykonania tego obowiązku w ustawowym terminie. Nastąpi zmiana formy doręczenia wezwania poprzez odejście od modelu papierowego.

Obowiązek wprowadzenia przez pracodawcę PPK

W myśl przepisów dotyczących PPK pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK przed upływem trzech miesięcy zatrudnienia pierwszej osoby, o ile ta osoba nie zrezygnuje z dokonywania wpłat na PPK. Jeśli podmiot zatrudniający nie zawrze umowy o zarządzanie PPK to Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) wzywał na piśmie do zawarcia tej umowy. PFR swoją wiedzę o nowych pracodawcach czerpie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W oparciu o te informacje weryfikuje czy dany podmiot zatrudniający pracownika wywiązał się z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Wystosowywane przez PPK wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie mają rolę mobilizująco-dyscyplinującą podmioty zatrudniające i za cel dbanie o interes publiczny.

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Sposób przypominania pracodawcom o obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Na podstawie przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono możliwość wysyłania wezwań przez PFR z wykorzystaniem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozwiązanie to było efektywne, oszczędne, mniej angażujące również finansowo oraz zostało pozytywnie odebrane przez pracodawców. Podpisana ustawa stanowi kontynuację przyjętego na okres pandemiczny rozwiązania oraz dalszą cyfryzację kontaktów z przedsiębiorcami zatrudniającymi pracowników.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 29.05.2026 r o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych UD 2497

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter

Specjalista z zakresu problematyki związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nieruchomości. Z przyczyn rodzinnych zgłębiająca tematykę edukacyjną i osób z niepełnosprawnościami.

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Tematy: pracodawcapracownikPracownicze Plany Kapitałowe (PPK)twoje finanse
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