Dopłaty do PPK mogą się zmienić. Pojawiły się dwa nowe pomysły

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PFR Portal PPK: warto rozważyć waloryzację dopłaty rocznej w PPK lub powiązanie jej z okresem oszczędzania

Iga Leszczyńska
Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
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dzisiaj, 12:57
ppk, pieniądze
ppk/Shutterstock
Waloryzacja dopłaty rocznej lub uzależnienie jej wysokości od długości oszczędzania – to rozwiązania, które zdaniem PFR Portal PPK warto rozważyć przy zmianach w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jednocześnie instytucja podkreśla, że nie są prowadzone prace nad ograniczeniem możliwości wcześniejszej wypłaty środków z programu.

Waloryzacja dopłaty rocznej oraz powiązanie jej wysokości z długością oszczędzania to rozwiązania, które – zdaniem PFR Portal PPK – warto rozważyć podczas zmian w Pracowniczych Planach Kapitałowych. To nie nowy pomysł. Już w grudniu ubiegłego roku członkini zarządu PFR Portal PPK Marta Damm-Świerkocka zapowiadała w rozmowie z Igą Leszczyńską, że instytucja będzie rekomendować wprowadzenie mechanizmu waloryzacji dopłaty rocznej przy okazji przeglądu ustawy o PPK.

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W przesłanym w czwartek komunikacie członkini zarządu PFR Portal PPK Marta Damm-Świerkocka przedstawiła dwa możliwe kierunki zmian dotyczące dopłat rocznych.

„Zgadzamy się z oceną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, że warto rozważyć rozwiązania zwiększające atrakcyjność Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jednym z kierunków mogłaby być waloryzacja dopłaty rocznej lub powiązanie jej wysokości z długością okresu oszczędzania. Jednocześnie chcę podkreślić, że nie są prowadzone żadne działania, które miałyby ograniczać uczestnikom PPK możliwość dysponowania zgromadzonymi środkami czy dokonywania wypłat. PPK pozostają programem dobrowolnym, elastycznym i nastawionym na długoterminowe budowanie oszczędności” – powiedziała Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.

Jak wynika z danych PFR Portal PPK, od momentu uruchomienia PPK 56 proc. osób, które kiedykolwiek zdecydowały się na dokonanie zwrotu, zrobiło to tylko jeden raz. A w większości przypadków zwrot z konta PPK jest jednorazową decyzją, która związana jest z konkretną potrzebą, sytuacją życiową lub po prostu chęcią przetestowania zasad programu.

Waloryzacja dopłaty rocznej jednym z rozważanych rozwiązań

Propozycja waloryzacji dopłaty rocznej nie pojawiła się po raz pierwszy. Już w grudniu 2025 r. Marta Damm-Świerkocka zapowiadała w rozmowie z Igą Leszczyńską dla redakcji Infor, że PFR Portal PPK zgłosi taki postulat podczas przeglądu ustawy. Obecnie instytucja wskazuje, że jednym z możliwych kierunków zmian pozostaje zarówno waloryzacja dopłaty, jak i powiązanie jej wysokości z okresem oszczędzania. Zdaniem Damm-Świerkockiej, takie rozwiązania mogłyby zwiększyć atrakcyjność długoterminowego oszczędzania i zachęcić uczestników do pozostawiania środków w programie do osiągnięcia wieku emerytalnego.

KNF proponuje zmiany w autozapisie i wpłatach do PPK

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła uwagę na wypłacanie pieniędzy przed momentem osiągnięcia wieku emerytalnego. Komisja w ramach planowanego przeglądu Ustawy o PPk zgłosiła także swoje propozycje. Wśród nich znalazły się m.in.

  • autozapis co trzy lata, w tym także autozapis pracowników powyżej 55 roku życia (obecnie autozapis dokonywany jest co cztery lata, a pracownicy powyżej 55 lat muszą złożyć wniosek),
  • zwiększenie dopłaty rocznej do 360 zł (obecnie dopłata roczna wynosi 240 zł),
  • elastyczniejsze inwestowanie.

Przegląd ustawy o PPK trwa. Decyzja należy do Ministerstwa Finansów

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, Rada Ministrów dokonuje przeglądu funkcjonowania PPK nie rzadziej niż co cztery lata. Pierwszy przegląd funkcjonowania PPK został dokonany w 2022 r.

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Źródło: forsal.pl
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Tematy: zmianyPPK2027twoje finanse
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