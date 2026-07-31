Ukraina jednak nie będzie produkować Patriotów? Trump: Nie jestem pewien

"To bardzo wyjątkowa broń"

- To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję - oświadczył Trump w rozmowie telefonicznej z brytyjską gazetą. Oświadczył, że „nie jest pewny”, czy pozwoli Ukrainie na produkcję tych pocisków. - Analizujemy to - dodał.

Trump wcześniej obiecał Zełenskiemu udzielenie licencji

8 lipca podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent USA zapowiedział w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że Kijów otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot w Ukrainie. Zełenski powiedział serwisowi Axios, że także podczas wtorkowego spotkania Trump miał zgodzić się na wydanie licencji na produkcję rakiet Patriot.

- Mówiąc bardzo prosto, chcemy zakończenia wojny na Ukrainie z Rosją – oznajmił Trump. - Nie zabiegam o pociski rakietowe. Zabiegamy o pokój - dodał.

Jared Kushner i Steve Witkoff odwiedzą po raz pierwszy Ukrainę

Prezydent zapowiedział też w czwartkowej rozmowie z brytyjskim dziennikiem, że w nadchodzących dniach jego wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff odwiedzą po raz pierwszy Ukrainę. „FT” napisał wcześniej, że wizyta ma służyć ożywieniu działań dyplomatycznych, zmierzających do zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie.

Wcześniej w czwartek Radio Wolna Europa podało, że wizyta w Kijowie wysłanników prezydenta ma odbyć się w drugiej połowę sierpnia. Według tych doniesień Witkoff i Kushner mieliby wziąć udział w wydarzeniach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, która przypada 24 sierpnia.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska