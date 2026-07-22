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Ile jak dotąd kosztowała wojna z Iranem? Pentagon podał nowe dane

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 16:33
[aktualizacja dzisiaj, 16:37]
Ile jak dotąd kosztowała wojna z Iranem? Pentagon podał nowe dane
Ile jak dotąd kosztowała wojna z Iranem? Pentagon podał nowe dane/Shutterstock
Koszty wojny z Iranem sięgnęły już 37,5 mld dolarów – poinformował szef Pentagonu Pete Hegseth podczas wystąpienia w Senacie USA. Dodał również, że Rosja i Chiny mają wspierać Teheran, choć nie przedstawił publicznie szczegółów tych zarzutów.

Pentagon prosi o dodatkowe środki na wojnę z Iranem

Hegseth bronił strategii administracji wobec Iranu podczas wysłuchania przed senacką komisją budżetową. Administracja ubiega się o przyznanie ok. 68 mld dodatkowego finansowania, w tym środków na pokrycie kosztów związanych z wojną. Wstępne wystąpienie ministra było przerywane przez protestujących przeciwko konfliktowi.

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Część senatorów podawała w wątpliwość konieczność przeznaczenia dodatkowych miliardów dolarów na finansowanie wojny, lecz minister obrony (wojny) przekonywał, że dodatkowe środki są „pilne i konieczne”. Pentagon oddzielnie wnioskuje o 1,5 bln dolarów w ramach nadchodzącego budżetu obronnego.

Koszt wojny z Iranem

Szef Pentagonu poinformował komisję, że koszty trwającej od 28 lutego operacji szacowane są na 37,7 mld dol. Jednak według ekspertów suma ta może być zdecydowanie wyższa. W marcu źródło powiedziało agencji Reutera, że według szacunków administracji pierwszych sześć dni wojny kosztowało co najmniej 11,3 mld dol.

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Czy Rosja i Chiny wspierają Iran?

Minister był pytany przez senatorów m.in. o cele trwającej wojny i to, czy Iran jest wspierany przez Rosję i Chiny. Wskazywano, że sam prezydent Donald Trump wielokrotnie deklarował, że konflikt już się zakończył. Senatorzy pytali też Hegsetha i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Dana Caine’a o wojnę w Ukrainie. Między niektórymi senatorami i ministrem dochodziło do ostrej wymiany zdań.

Hegseth zdawał się sugerować, że Moskwa i Pekin w pewien sposób pomagają Iranowi w wojnie. - Są sposoby, na różnych poziomach, w jakie oba te kraje umożliwiają Iranowi prowadzenie części jego działań – powiedział Hegseth.

Wojna z Iranem a wojna w Ukrainie

Porównał też wojnę z Iranem z wojną w Ukrainie. - Doceniam zwycięstwo w wojnie tak samo jak każdy inny, ale staję przed komisją, która chce rozmawiać o wygraniu wojny trwającej od czterech lat, a jednocześnie mówi o strategicznej porażce w konflikcie trwającym zaledwie cztery miesiące, którego celem było uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni jądrowej - oświadczył Hegseth.

- Uważam, że zapewnienie środków dla amerykańskich żołnierzy i żołnierek, w przeciwieństwie do ukraińskich żołnierzy i żołnierek, powinno być dla Senatu Stanów Zjednoczonych wyższym priorytetem. Skoro więc pięć dodatkowych pakietów finansowania trafiło do Ukrainy — niezależnie od tego, jak słuszna może być ta sprawa — dlaczego jest to uznawane za właściwe działanie, ale finansowanie wojsk znajdujących się obecnie w strefie działań wojennych (…) jest traktowane jako posunięcie partyjne? To jest hipokryzja” - oznajmił.

Możliwość ataku USA na irański obiekt nuklearny

Minister uchylił się od odpowiedzi na pytanie o zdolność amerykańskiej armii do zaatakowania domniemanego irańskiego obiektu nuklearnego Pickaxe. – Wiele naszych zdolności pozostaje tajnych. Ale jeśli ktokolwiek na świecie jest w stanie dosięgnąć dowolnego celu, to są to siły zbrojne Stanów Zjednoczonych - dodał

Prezydent Trump w ostatnich dniach wielokrotnie zapowiadał, że siły amerykańskie mogą uderzyć w ośrodek nuklearny nazywany „Pickaxe Mountain”, który nie był dotąd celem ataków. We wtorek zagroził, że wojska amerykańskie uderzą „całkiem niedługo" w miejsce, w którym Iran może trzymać zapasy uranu.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: USADonald TrumpIranPentagon
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