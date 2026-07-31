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Zmiany w PPK? PFR Portal wskazuje na waloryzację dopłaty rocznej i przygotowuje autozapis 2027

Iga Leszczyńska
Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
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dzisiaj, 06:52
ppk stawka opłata niższa portal ppk
ppk/Shutterstock
Waloryzacja dopłaty rocznej od państwa oraz powiązanie jej wysokości z długością oszczędzania to jedne z rozwiązań, które – zdaniem PFR Portal PPK – warto rozważyć podczas przeglądu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jak powiedziała w rozmowie z Forsal.pl Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK, przygotowania do autozapisu w 2027 r. już trwają i może on objąć około 5 mln osób.

Waloryzacja dopłaty i premie za długie oszczędzanie. PFR Portal wskazuje kierunki zmian

Waloryzacja dopłaty rocznej od państwa oraz uzależnienie jej wysokości od długości uczestnictwa w programie to rozwiązania, które – zdaniem PFR Portal PPK – mogłyby zwiększyć atrakcyjność Pracowniczych Planów Kapitałowych. Są one jednymi z propozycji zgłaszanych w ramach trwającego przeglądu ustawy o PPK.

– Propozycje przekazywane przez różne organizacje finansowe do Ministerstwa Finansów wskazują kierunki rozwiązań mające na celu dalsze zwiększanie atrakcyjności programu. Na tym etapie nie przedstawiamy szczegółowych ustaleń, jednak podzielamy wiele opinii ekspertów, które uważamy za korzystne dla uczestników. Dotyczą one na przykład waloryzacji dopłat – uważamy, że warto rozważyć dostosowanie zachęt finansowych od państwa do obecnych realiów gospodarczych. Obecnie dopłata roczna wynosi stałe 240 zł. Waloryzacja tej kwoty pozwoliłaby zachować jej realną wartość mimo inflacji, natomiast powiązanie wysokości dopłaty z długością okresu uczestnictwa w programie stanowiłoby dodatkową motywację do oszczędzania przez wiele lat – powiedziała w rozmowie z Forsal.pl członkini zarządu PFR Portal PPK Marta Damm-Świerkocka.

Dopłata roczna finansowana przez państwo wynosi obecnie 240 zł. Jak podkreśliła przedstawicielka PFR Portal PPK, ewentualna waloryzacja pozwoliłaby utrzymać jej realną wartość, natomiast dodatkowe premiowanie długoletnich uczestników mogłoby zachęcać do systematycznego oszczędzania.

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Propozycje są elementem przeglądu ustawy o PPK

Ministerstwo Finansów w tym roku przeprowadzi ustawowy przegląd przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. W jego ramach różne instytucje rynku finansowego przedstawiają propozycje zmian, które mogłyby zwiększyć atrakcyjność programu. Jak wskazała Marta Damm-Świerkocka, przedstawione rozwiązania są jedynie kierunkami zmian zgłaszanymi w ramach tego procesu. Ostateczne decyzje będą należały do ustawodawcy.

PFR Portal: warto zachęcać, a nie ograniczać

Pytana o wcześniejsze wypłaty środków z PPK oraz pojawiające się propozycje zmian w tym zakresie, członkini zarządu PFR Portal PPK wskazała, że atrakcyjność programu powinna być budowana przede wszystkim poprzez dodatkowe zachęty.

– Natomiast w kwestii zwiększania atrakcyjności programu kluczowe jest zachowanie fundamentów PPK, czyli dobrowolności oraz prywatnego charakteru oszczędności. Aby zniechęcić do przedwczesnych wypłat bez ograniczania uprawnień uczestników, warto wprowadzać dodatkowe bodźce finansowe premiujące osoby utrzymujące kapitał w programie przez długi czas. Jednak podkreślamy, że ewentualne decyzje w tym zakresie należą do ustawodawcy i nie zostały dotąd przesądzone, a jakiekolwiek zmiany w ustawie wymagają standardowej procedury legislacyjnej – powiedziała.

Około 5 mln osób może zostać objętych autozapisem do PPK

Przygotowania do kolejnego autozapisu już trwają. Jak przekazała Marta Damm-Świerkocka, PFR Portal PPK przygotowuje kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do pracowników i pracodawców oraz rozwija nowe narzędzia edukacyjne.

– Przygotowania do autozapisu w 2027 r. już trwają. PFR Portal PPK przygotowuje szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Jej celem będzie przekazanie rzetelnych informacji o zasadach autozapisu, wsparcie pracodawców w realizacji obowiązków informacyjnych oraz pomoc pracownikom w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej uczestnictwa w PPK. W ramach przygotowań rozwijamy również narzędzia komunikacyjne i edukacyjne, w tym nowe materiały onboardingowe oraz rozwiązania ułatwiające dostęp do wiedzy o programie – niedługo udostępnimy interaktywny quiz w formie animacji i krótkich pytań testowych, który tłumaczy najważniejsze zasady w atrakcyjnej formie i od razu sprawdza zdobytą wiedzę – powiedziała Damm-Świerkocka.

Autozapis ma zostać przeprowadzony na takich samych zasadach jak w 2023 r. Oznacza to, że osoby poniżej 55. roku życia, które wcześniej zrezygnowały z uczestnictwa w PPK, zostaną ponownie zapisane do programu, chyba że ponownie złożą deklarację rezygnacji.

– Autozapis w 2027 r. będzie przebiegał na takich samych zasadach jak ten w 2023 r. Oznacza to, że osoby przed 55. rokiem życia, które wcześniej zrezygnowały z oszczędzania w PPK, zostaną ponownie objęte mechanizmem autozapisu, chyba że ponownie złożą deklarację rezygnacji. Ewentualne zmiany w tym zakresie będą zależały od wyników przeglądu ustawy oraz decyzji ustawodawcy. Według naszych szacunków autozapisem w 2027 r. może zostać objętych ok. 5 mln pracowników, którzy wcześniej zrezygnowali z oszczędzania w programie – dodała.

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Źródło: forsal.pl
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

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Tematy: zmianywaloryzacjaPPKPPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
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