Cosa Nostra poluje na drony z frontu w Ukrainie. "Nie jesteśmy gotowi, by je zwalczać"

Cosa Nostra budowuje arsenał wysokiej klasy

O zagrożeniu Maurizio de Lucia mówił podczas posiedzenia parlamentarnej Komisji Antymafijnej. Jak podkreślił, informacje pochodzą od świadków współpracujących z wymiarem sprawiedliwości. Z ich zeznań wynika, że Cosa Nostra próbuje odbudować "arsenał wysokiej klasy" w Palermo i innych częściach Sycylii.

Zdaniem prokuratora sycylijska mafia nie ogranicza się już do pozyskiwania broni strzeleckiej. Coraz większe zainteresowanie budzą drony zdolne do przenoszenia i zrzucania min, które trafiają na czarny rynek w związku z wojną w Ukrainie. – To broń, przed którą nie jesteśmy przygotowani się bronić – ostrzegł de Lucia.

Przypomniał jednocześnie, że broń, którą przejmowały włoskie służby, trafiała do Włoch przez Salento w Apulii, a pochodziła przede wszystkim z zapasów pozostałych po wojnach w byłej Jugosławii.

Mafia bez jednego bossa, ale z nowymi szlakami przemytu

De Lucia ocenił, że Cosa Nostra nie ma obecnie jednego przywódcy. Organizacja działa w oparciu o porozumienie między regionalnymi strukturami, a sycylijskie klany rozwijają nowe międzynarodowe szlaki przemytu narkotyków.

Prokurator odniósł się również do sprawy Matteo Messiny Denaro, wieloletniego przywódcy Cosa Nostry i jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców we Włoszech. Mafioso ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez blisko 30 lat, aż został zatrzymany w styczniu 2023 r. Zmarł kilka miesięcy później, we wrześniu tego samego roku, podczas odbywania kary, z powodu nowotworu.

Jak poinformował de Lucia, śledztwo doprowadziło do zatrzymania 18 osób, które pomagały Denaro przez lata pozostawać w ukryciu. Część z nich została już prawomocnie skazana.