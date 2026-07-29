Cosa Nostra poluje na drony z frontu w Ukrainie. "Nie jesteśmy gotowi, by je zwalczać"

Cosa Nostra budowuje arsenał wysokiej klasy
O zagrożeniu Maurizio de Lucia mówił podczas posiedzenia parlamentarnej Komisji Antymafijnej. Jak podkreślił, informacje pochodzą od świadków współpracujących z wymiarem sprawiedliwości. Z ich zeznań wynika, że Cosa Nostra próbuje odbudować "arsenał wysokiej klasy" w Palermo i innych częściach Sycylii.
Zdaniem prokuratora sycylijska mafia nie ogranicza się już do pozyskiwania broni strzeleckiej. Coraz większe zainteresowanie budzą drony zdolne do przenoszenia i zrzucania min, które trafiają na czarny rynek w związku z wojną w Ukrainie. – To broń, przed którą nie jesteśmy przygotowani się bronić – ostrzegł de Lucia.
Przypomniał jednocześnie, że broń, którą przejmowały włoskie służby, trafiała do Włoch przez Salento w Apulii, a pochodziła przede wszystkim z zapasów pozostałych po wojnach w byłej Jugosławii.
Mafia bez jednego bossa, ale z nowymi szlakami przemytu
De Lucia ocenił, że Cosa Nostra nie ma obecnie jednego przywódcy. Organizacja działa w oparciu o porozumienie między regionalnymi strukturami, a sycylijskie klany rozwijają nowe międzynarodowe szlaki przemytu narkotyków.
Prokurator odniósł się również do sprawy Matteo Messiny Denaro, wieloletniego przywódcy Cosa Nostry i jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców we Włoszech. Mafioso ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości przez blisko 30 lat, aż został zatrzymany w styczniu 2023 r. Zmarł kilka miesięcy później, we wrześniu tego samego roku, podczas odbywania kary, z powodu nowotworu.
Jak poinformował de Lucia, śledztwo doprowadziło do zatrzymania 18 osób, które pomagały Denaro przez lata pozostawać w ukryciu. Część z nich została już prawomocnie skazana.
Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.