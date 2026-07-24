Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami

Kanada dołącza do programu GCAP

Kanada została pierwszym państwem-obserwatorem programu GCAP, rozwijanego wspólnie przez Wielką Brytanię, Włochy i Japonię. Taki status nie oznacza jeszcze udziału w produkcji ani zakupu nowych myśliwców. Daje jednak Ottawie dostęp do informacji o programie i jego zapleczu przemysłowym, a także otwiera drogę do ewentualnego pełnego przystąpienia do projektu w przyszłości.

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Decyzja wpisuje się w szerszy trend ograniczania zależności Kanady od amerykańskiego uzbrojenia. Ottawa wciąż realizuje zakup myśliwców F-35, ale rozważa stworzenie floty mieszanej, składającej się z F-35 i szwedzkich Gripenów E.

Zdaniem amerykańskich ekspertów lotniczych przystąpienie do GCAP pokazuje również, że Kanada nie jest zainteresowana przyszłym zakupem F-47 – rozwijanego przez Boeinga amerykańskiego myśliwca szóstej generacji, który ma wejść do służby pod koniec obecnej dekady.

Pentagon dostanie po kieszeni

Analitycy cytowani przez serwis Air & Space Forces Magazine podkreślają, że decyzja Kanady może mieć konsekwencje wykraczające daleko poza sam program GCAP. Ich zdaniem wpisuje się ona w szerszy trend zmian zachodzących na rynku zbrojeniowym i w relacjach między sojusznikami.

Doug Birkey z amerykańskiego think tanku Mitchell Institute for Aerospace Studies, specjalizującego się w lotnictwie wojskowym i bezpieczeństwie, zwraca uwagę, że sojusznicy coraz częściej wybierają rodzime rozwiązania nie tylko z powodów wojskowych, ale również politycznych i gospodarczych. Chcą utrzymać miejsca pracy oraz pieniądze we własnych krajach, a jednocześnie ograniczyć zależność od decyzji podejmowanych w Waszyngtonie.

Z kolei Bryan Clark z amerykańskiego think tanku Hudson Institute uważa, że odchodzenie części sojuszników od amerykańskiego uzbrojenia może odbić się również na kosztach funkcjonowania sił zbrojnych USA.

– Mniejsza liczba klientów oznacza mniejszą skalę produkcji części, a to automatycznie podnosi koszty. Jeśli sojusznicy zaczną ograniczać zależność od amerykańskiego uzbrojenia z powodu polityki prowadzonej przez Waszyngton, Stany Zjednoczone zapłacą za to wyższymi kosztami utrzymania własnej armii – ocenił Clark.

Ekspert zwraca uwagę również na drugi problem – współpracę w ramach NATO. Im więcej państw będzie rozwijało własne systemy uzbrojenia, tym trudniejsze może stać się wspólne prowadzenie operacji przez sojuszników.