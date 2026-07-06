Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój

4,6 mld funtów na kolejny etap programu

Kontrakt został przyznany konsorcjum Edgewing, wspólnemu przedsięwzięciu przemysłowemu utworzonemu przez firmy z Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii na potrzeby realizacji programu GCAP. Konsorcjum otrzymało 4,6 mld funtów za pośrednictwem agencji GCAP, odpowiedzialnej za zarządzanie projektem, na realizację kolejnej fazy prac.

Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dalsze prace projektowe nad myśliwcem oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonych testów. Brytyjskie Ministerstwo Obrony określiło podpisanie kontraktu jako jeden z najważniejszych kamieni milowych w rozwoju programu.

Decyzja wpisuje się w szerszy plan modernizacji brytyjskich sił zbrojnych. W obowiązującym Defence Investment Plan Londyn zapowiedział przeznaczenie 8,6 mld funtów na rozwój GCAP w ciągu najbliższych czterech lat. Równolegle Wielka Brytania zainwestuje ponad 1,1 mld funtów w modernizację myśliwców Typhoon, 2,2 mld funtów w zakup kolejnych F-35 oraz 300 mln funtów w rozpoczęcie prac nad autonomicznym samolotem bojowym.

Według resortu obrony projekt angażuje już około 600 przedsiębiorstw i organizacji. W pracach wykorzystywane są m.in. sztuczna inteligencja, robotyka, rzeczywistość rozszerzona oraz technologie druku 3D, które mają skrócić proces projektowania, testów i przyszłej produkcji.

Czym jest GCAP?

GCAP to wspólny program Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii, którego celem jest opracowanie myśliwca VI generacji oraz całego systemu walki powietrznej nowej generacji. Maszyna ma wejść do służby od 2035 r. i stopniowo zastępować obecnie używane samoloty bojowe.

Nowy myśliwiec będzie współpracował nie tylko z pilotowanymi maszynami, takimi jak Typhoon czy F-35, ale również z autonomicznymi bezzałogowcami. Konstrukcja ma wykorzystywać sztuczną inteligencję, zaawansowane systemy przetwarzania danych, nowoczesne sensory oraz rozwiązania cyfrowe wspomagające pilota podczas prowadzenia działań bojowych.

To właśnie zdolność do współdziałania z innymi platformami, szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji, współpraca z bezzałogowcami i bardzo wysoki poziom automatyzacji są uznawane za najważniejsze cechy myśliwców VI generacji.

Wszystkie państwa programu mają już F-35

Choć partnerzy GCAP rozwijają następcę obecnych samolotów bojowych, każdy z nich dysponuje już myśliwcami V generacji F-35.

Wielka Brytania odebrała dotychczas 48 samolotów F-35B, a docelowo planuje zakup 138 maszyn. Włochy posiadają około 45 dostarczonych F-35 w wersjach A i B, a niedawno zwiększyły zamówienie do 115 egzemplarzy.

Japonia pozostaje największym zagranicznym odbiorcą programu F-35. Tokio systematycznie rozbudowuje swoją flotę i docelowo zamierza posiadać 147 takich maszyn, w tym 42 samoloty F-35B przeznaczone do operowania z przebudowanych lotniskowców.