Forsal logo

Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:20
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój/BAE Systems
Program budowy myśliwca VI generacji GCAP (Global Combat Air Programme) wszedł w kolejny etap. Wielka Brytania, Japonia i Włochy przyznały kontrakt o wartości 4,6 mld funtów (ok. 5,4 mld euro) na dalszy rozwój programu i nowego samolotu bojowego, który ma wejść do służby od 2035 r. Co istotne, wszystkie trzy państwa dysponują już myśliwcami V generacji F-35.

4,6 mld funtów na kolejny etap programu

Kontrakt został przyznany konsorcjum Edgewing, wspólnemu przedsięwzięciu przemysłowemu utworzonemu przez firmy z Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii na potrzeby realizacji programu GCAP. Konsorcjum otrzymało 4,6 mld funtów za pośrednictwem agencji GCAP, odpowiedzialnej za zarządzanie projektem, na realizację kolejnej fazy prac.

Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dalsze prace projektowe nad myśliwcem oraz przeprowadzenie szeroko zakrojonych testów. Brytyjskie Ministerstwo Obrony określiło podpisanie kontraktu jako jeden z najważniejszych kamieni milowych w rozwoju programu.

Decyzja wpisuje się w szerszy plan modernizacji brytyjskich sił zbrojnych. W obowiązującym Defence Investment Plan Londyn zapowiedział przeznaczenie 8,6 mld funtów na rozwój GCAP w ciągu najbliższych czterech lat. Równolegle Wielka Brytania zainwestuje ponad 1,1 mld funtów w modernizację myśliwców Typhoon, 2,2 mld funtów w zakup kolejnych F-35 oraz 300 mln funtów w rozpoczęcie prac nad autonomicznym samolotem bojowym.

Według resortu obrony projekt angażuje już około 600 przedsiębiorstw i organizacji. W pracach wykorzystywane są m.in. sztuczna inteligencja, robotyka, rzeczywistość rozszerzona oraz technologie druku 3D, które mają skrócić proces projektowania, testów i przyszłej produkcji.

Czym jest GCAP?

GCAP to wspólny program Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii, którego celem jest opracowanie myśliwca VI generacji oraz całego systemu walki powietrznej nowej generacji. Maszyna ma wejść do służby od 2035 r. i stopniowo zastępować obecnie używane samoloty bojowe.

Nowy myśliwiec będzie współpracował nie tylko z pilotowanymi maszynami, takimi jak Typhoon czy F-35, ale również z autonomicznymi bezzałogowcami. Konstrukcja ma wykorzystywać sztuczną inteligencję, zaawansowane systemy przetwarzania danych, nowoczesne sensory oraz rozwiązania cyfrowe wspomagające pilota podczas prowadzenia działań bojowych.

To właśnie zdolność do współdziałania z innymi platformami, szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji, współpraca z bezzałogowcami i bardzo wysoki poziom automatyzacji są uznawane za najważniejsze cechy myśliwców VI generacji.

Wszystkie państwa programu mają już F-35

Choć partnerzy GCAP rozwijają następcę obecnych samolotów bojowych, każdy z nich dysponuje już myśliwcami V generacji F-35.

Wielka Brytania odebrała dotychczas 48 samolotów F-35B, a docelowo planuje zakup 138 maszyn. Włochy posiadają około 45 dostarczonych F-35 w wersjach A i B, a niedawno zwiększyły zamówienie do 115 egzemplarzy.

Japonia pozostaje największym zagranicznym odbiorcą programu F-35. Tokio systematycznie rozbudowuje swoją flotę i docelowo zamierza posiadać 147 takich maszyn, w tym 42 samoloty F-35B przeznaczone do operowania z przebudowanych lotniskowców.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój »
Tematy: myśliwiec GCAPmyśliwiec VI generacjiGlobal Combat Air Programme
Powiązane
Wizualizacja Iron Beam
Żelazny Promień wzmocni Żelazną Kopułę. Izrael będzie teraz strącał drony za grosze
Odpalenie pocisku Tomahawk na Filipinach
Niemcy chcą produkować Tomahawki i Patrioty. Mają dwa cele, czekają na decyzję Trumpa
Płonący MiG-29 na lotnisku w obwodzie mikołajowskim
Ukraina straciła trzy MiG-i w jeden dzień. Z Gripenem Rosjanom nie pójdzie już tak łatwo
Nie przegap
Teren pod budowę elektrowni jądrowej
Zamienią wielką plażę w elektrownię jądrową. W lipcu rusza budowa
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój
Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazu
Spóźniona reakcja Rosji. Energetyczny gigant tworzy własne siły antydronowe
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Węgiel Pieniądze
Polacy masowo robią to w środku lata. Ceny węgla w lipcu 2026 mocno zaskakują
26 tys. zł za godzinę? Ujawniono, ile zarabiali niektórzy lekarze
26 tys. zł za godzinę? Ujawniono, ile zarabiali niektórzy lekarze
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Są nowe ustalenia
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Wiadomo, kiedy przylecą
Wojsko zapuka do drzwi Polaków. Armia przejmie tysiące samochodów i nieruchomości, ale zapłaci więcej
Wojsko zapuka do drzwi Polaków. Armia przejmie tysiące samochodów i nieruchomości, ale zapłaci więcej
Polecamy
Złoty w oczekiwaniu na decyzję RPP. Prognozy dla kursu EUR/PLN
Złoty w oczekiwaniu na decyzję RPP. Prognozy dla kursu EUR/PLN
ZFŚS na uczelniach bez zmian do 2036 roku. Rząd chce przedłużyć zamrożenie odpisów
ZFŚS na uczelniach bez zmian do 2036 roku. Rząd chce przedłużyć zamrożenie odpisów
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
czternasta emerytura, świadczenie, emerytura, emeryci, 2026
Czternasta emerytura trafi na konta tego dnia. Rząd wskazał termin wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów
Koniec tanich zakupów za kilkanaście złotych. Każda rzecz z dodatkową opłatą
Koniec tanich zakupów? Europa uderza w drugi „chiński szok”
Wieża telewizyjna w Berlinie
Kamienie pamięci (Stolpersteine) – szczególny rodzaj pomników rozsiany po miastach europejskich
3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie
linia produkcyjna samochodów, motoryzacja
Nawet 100 tys. miejsc pracy do likwidacji w Volkswagenie. Polska motoryzacja może odczuć to jako pierwsza
Kraj
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Dodatkowe 9 mld zł dla NFZ. Część pieniędzy sfinansuje tegoroczne podwyżki dla medyków
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Są nowe ustalenia
Będą dodatkowi żołnierze USA w Polsce. Wiadomo, kiedy przylecą
miejsce wypadku
Groźny wypadek w Warszawie. Autobus wjechał do przejścia podziemnego
osoba z niepełnosprawnościami, karta parkingowa, miejsce parkingowe
Projekt MRPiPS: karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami zniknie z wykazu dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Powodem nowe regulacje UE
szpital, korytarz, pacjenci
Projekt MZ: wydłużenie o dwa lata obowiązywania obecnego wykazu szpitali w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń (PSZ)
PCC, nieruchomości, NSA, notariusz, fiskus
Koniec z PCC przy zakupie nieruchomości. Notariusz niesłusznie pobrał 2 proc. podatku od wartości rynkowej
Kierowcy odkryli sposób na uniknięcie punktów karnych
Polscy kierowcy odkryli sprytny sposób na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę
emerytura, emeryci, świadczenie, staż pracy, Niemcy
Druga emerytura w wysokości niemal 1000 zł dla emerytów, którzy przepracowali minimum 5 lat. Jak otrzymać świadczenie?
Świat
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Sztuczna inteligencja dała się oszukać. Ekspert tłumaczy mechanizm
Wizualizacja GCAP
Mają F-35, a już budują myśliwiec VI generacji. GCAP dostał miliardy na rozwój
Astrachański Zakład Przetwórstwa Gazu
Spóźniona reakcja Rosji. Energetyczny gigant tworzy własne siły antydronowe
Aftermath of massive Russian attack on Kyiv
Rosja uderzyła w trzy regiony Ukrainy. Wśród rannych są dzieci
Flag,Of,The,United,States,Of,America,And,The,Flag
Negocjacje USA–Iran zagrożone? Nowe kulisy relacji z Izraelem
Instagram smartfon aplikacja Oxford,,Uk,-,December,5th,2016:,An,Apple,Iphone,Showing
Reklamy na Instagramie pod lupą BBC. Sprawa dotyczy Indii
Chińskie wojska na manewrach - ćwiczą desant
Tajwan stanie się "chińską Ukrainą". Chyba że Pekin dokona trzech przełomowych operacji
Misja na Księżyc i nowy Starlink. Korea Południowa przyspiesza, a świat jest zaskoczony
Misja na Księżyc i nowy Starlink. Korea Południowa przyspiesza, a świat jest zaskoczony
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj