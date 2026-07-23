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Połowa polskich F-35 powstanie w Europie. Pierwszy już wzbił się w powietrze

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
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dzisiaj, 09:45
[aktualizacja dzisiaj, 11:19]
Myśliwiec F-35
Połowa polskich F-35 powstanie w Europie. Pierwszy już wzbił się w powietrze/Shutterstock
Pierwszy myśliwiec F-35A przeznaczony dla Sił Powietrznych RP, zmontowany w zakładach w Cameri w północnych Włoszech, wykonał lot testowy. W sieci pojawiło się jego zdjęcie. Połowa z 32 maszyn zamówionych przez Polskę zostanie wyprodukowana właśnie w Europie.

Pierwszy lot i zdjęcie nowego polskiego F-35

Pierwszy polski F-35A zbudowany w zakładach lotniczych w Cameri odbył lot testowy. Zdjęcie maszyny podczas powrotu z lotu wykonał włoski fotograf lotniczy Diego Mor, który udostępnił je redakcji serwisu The Aviationist (patrz poniżej).

Samolot nosi numer boczny 3517. Oznacza to, że jest pierwszym egzemplarzem z drugiej partii 16 myśliwców przeznaczonych dla Polski. Łącznie Warszawa zamówiła 32 maszyny – połowa powstaje w amerykańskich zakładach Lockheed Martin w Fort Worth, a druga połowa będzie montowana właśnie w Cameri.

Lot testowy jest standardowym etapem odbioru każdego nowego F-35. Podczas takich prób sprawdzane są m.in. działanie silnika, awioniki, systemów pokładowych i właściwości pilotażowe, zanim samolot zostanie przekazany odbiorcy.

Zakłady w Cameri. Tu powstają F-35

Zakłady lotnicze w Cameri należą do włoskiego Ministerstwa Obrony, a zarządza nimi koncern Leonardo we współpracy z Lockheed Martin. Kompleks zajmuje ponad 40 hektarów, obejmuje 22 budynki i 11 stanowisk montażowych. Pracuje tam około 800 specjalistów.

To jeden z zaledwie dwóch ośrodków końcowego montażu F-35 poza główną linią produkcyjną w Stanach Zjednoczonych. Drugi znajduje się w Japonii. Cameri jest jednocześnie jedynym zakładem poza USA zdolnym do montażu wersji F-35B z krótkim startem i pionowym lądowaniem oraz pełni funkcję europejskiego centrum serwisowego tych myśliwców.

Fabryka produkuje około 15 samolotów rocznie. To znacznie mniej niż w Fort Worth. Jednocześnie produkcja w Cameri przebiega bez opóźnień związanych z wdrażaniem pakietu modernizacyjnego TR-3.

Polska czeka na 32 myśliwce F-35

Polska zamówiła w Stanach Zjednoczonych 32 myśliwce F-35A. Umowę o wartości 4,6 mld dolarów podpisano w styczniu 2020 r. Samoloty zastąpią wysłużone MiG-29 i Su-22. Wraz z nimi Polska kupiła również nowoczesne uzbrojenie, m.in. pociski powietrze–powietrze AMRAAM i Sidewinder oraz pociski manewrujące JASSM-ER.

Pierwsze trzy polskie F-35 dotarły już do bazy w Łasku, a dostawy całej floty mają zakończyć się do 2030 r.

Program F-35 wciąż zmaga się z problemami. Od lat utrzymuje się niska dostępność części floty. Część samolotów pozostaje uziemiona z powodu usterek oraz długotrwałych prac serwisowych. W tym roku Pentagon po raz pierwszy utajnił doroczny raport dotyczący programu, co wywołało dyskusję na temat rzeczywistej skali problemów z eksploatacją najdroższego programu lotniczego w historii Stanów Zjednoczonych.

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Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

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Tematy: F-35polskie siły powietrznefabryka w Camerif-35 dla Polski
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