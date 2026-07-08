Amerykanie chcą produkować pociski AMRAAM w Europie. Polska kupiła je dla F-35

Raytheon szuka partnerów do produkcji pocisków AMRAAM

Amerykański koncern zbrojeniowy Raytheon, należący do grupy RTX, poinformował o rozpoczęciu programu mającego zwiększyć moce produkcyjne pocisków AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile). Firma prowadzi obecnie, we współpracy z rządem Stanów Zjednoczonych oraz kilkoma państwami NATO, analizy wykonalności dotyczące włączenia nowych europejskich dostawców do produkcji kluczowych komponentów pocisku.

Program finansują uczestniczący w nim sojusznicy. Jego celem jest zwiększenie zdolności produkcyjnych, skrócenie czasu dostaw pocisków oraz wzmocnienie odporności łańcucha dostaw. Według agencji Reuters rozważane jest także uruchomienie wspólnej produkcji pocisków AMRAAM w Europie.

Jak podkreślił podsekretarz obrony USA ds. zakupów i utrzymania sprzętu Michael P. Duffey, zwiększenie produkcji stało się koniecznością w obliczu rosnącego zapotrzebowania.

– Rozszerzenie zdolności produkcyjnych AMRAAM ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia pilnych potrzeb Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników w zakresie obrony przeciwlotniczej – powiedział.

Informację ogłoszono podczas szczytu NATO w Ankarze. Podczas spotkania odbyła się również ceremonia podpisania porozumienia potwierdzającego współpracę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, uczestniczącymi państwami sojuszu oraz firmą Raytheon.

Niemcy faworytem do uruchomienia produkcji

Choć Raytheon nie wskazał jeszcze lokalizacji przyszłej produkcji, wiele wskazuje na to, że jednym z głównych kandydatów są Niemcy. Tamtejsze siły powietrzne będą prawdopodobnie jednym z największych użytkowników pocisków AMRAAM w Europie, a niemiecki przemysł dysponuje odpowiednim zapleczem technologicznym do ich wytwarzania.

Nie byłaby to pierwsza współpraca amerykańskiego koncernu z niemieckim przemysłem. Raytheon oraz MBDA Germany uruchomiły już wspólnie linie produkcyjne pocisków GEM-T przeznaczonych dla systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. We wtorek pojawiła się również informacja, że u naszych zachodnich sąsiadów mają być produkowane także pociski balistyczne ATACMS.

Firma zapowiada również, że do programu mają dołączać kolejne państwa NATO. Ma to zwiększyć potencjał przemysłowy sojuszu oraz zaspokoić szybko rosnący światowy popyt na pociski AMRAAM.

– Ta inicjatywa pokazuje, w jaki sposób przemysł i administracja publiczna mogą wspólnie wzmacniać transatlantycką bazę przemysłu obronnego. W miarę jak sojusznicy inwestują w rozwój swoich zdolności, a rząd USA tworzy odpowiednie ramy, możemy przyspieszyć dostawy sprawdzonych systemów uzbrojenia żołnierzom, którzy każdego dnia polegają na pociskach AMRAAM – podkreślił Sam Deneke, prezes działu Air & Space Defense Systems w Raytheonie.

Polska kupiła najnowsze AMRAAM-y dla F-35

Informacja o możliwym uruchomieniu produkcji w Europie ma znaczenie także dla Polski. Polska sfinalizowała bowiem umowę na zakup 200 kierowanych pocisków powietrze-powietrze AIM-120D-3 AMRAAM o wartości około 500 mln dolarów.

Dostawy rakiet zaplanowano na lata 2030–2031. Będą one stanowiły podstawowe uzbrojenie polskich myśliwców piątej generacji F-35A Husarz. AIM-120D-3, czyli najnowszy wariant AMRAAM, umożliwia zwalczanie celów powietrznych poza zasięgiem wzroku pilota i dysponuje zasięgiem przekraczającym 160 km.

Zakup rakiet został skoordynowany z harmonogramem wdrażania 32 myśliwców F-35A, które docelowo trafią do baz lotniczych w Łasku i Świdwinie. Ewentualne uruchomienie produkcji AMRAAM w Europie mogłoby w przyszłości skrócić łańcuch dostaw oraz zwiększyć dostępność jednego z najważniejszych typów uzbrojenia wykorzystywanego przez państwa NATO.