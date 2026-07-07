Historyczny przełom. Sąsiad Polski wyprodukuje amerykańskie pociski ATACMS

Pociski ATACMS sprawdziły się na wojnie w Ukrainie

ATACMS to taktyczny pocisk balistyczny krótkiego zasięgu. Rakieta rozwija prędkość około Ma 3, a jej najnowszy wariant M57 wyposażono w odłamkowo-burzącą głowicę WAU-23/B o masie 214 kg. Może razić cele znajdujące się w odległości od 70 do 300 km.

System rakietowy zdobył rozgłos podczas wojny w Ukrainie, gdzie był wykorzystywany do precyzyjnych uderzeń na lotniska, stanowiska dowodzenia i składy amunicji znajdujące się głęboko na zapleczu rosyjskich wojsk.

Teraz po raz pierwszy będzie wytwarzany poza Stanami Zjednoczonymi. Lockheed Martin i Rheinmetall planują utworzenie, przy wsparciu rządów USA i Niemiec, spółki typu joint venture, która będzie zajmować się produkcją, integracją i wsparciem eksploatacji systemu ATACMS dla państw NATO i europejskich sojuszników. Pierwszym krokiem było podpisanie memorandum podczas Forum Przemysłu Obronnego towarzyszącego szczytowi NATO.

Pociski ATACMS będą produkowane w Unterlüß

Produkcja ma zostać ulokowana w zakładach Rheinmetalla w Unterlüß (Dolna Saksonia). To jeden z najważniejszych zakładów produkcyjnych niemieckiego koncernu, zatrudniający około 4 tys. osób. Powstają tam różne systemy uzbrojenia, amunicja artyleryjska oraz gąsienicowe wozy bojowe. Produkcja silników i podzespołów do pocisków kierowanych ma ruszyć w 2027 roku.

– Uruchomienie produkcji ATACMS w Unterlüß stworzy nowe zdolności dla Niemiec i całej Europy, zapewni bezpieczeństwo dostaw dla naszych klientów oraz zwiększy strategiczną autonomię w dziedzinie obronności – powiedział Papperger.

To ma wzmocnić NATO i europejski przemysł

Lockheed Martin podkreśla, że ATACMS od dziesięcioleci potwierdza swoją skuteczność, precyzję i niezawodność podczas konfliktów o wysokiej intensywności. Ze względu na utrzymujący się duży popyt amerykański koncern będzie nadal produkował pociski w zakładzie w Camden w stanie Arkansas aż do pełnego uruchomienia nowej linii w Europie.

– Utworzenie zakładu współprodukującego ATACMS w Niemczech to wyraźny sygnał wzmacniający europejski przemysł obronny oraz odporność NATO. Partnerstwo łączy sprawdzoną amerykańską technologię z europejskim potencjałem produkcyjnym, tworzy wartość dodaną dla niemieckiego przemysłu i zwiększa zdolności, których sojusznicy potrzebują w obliczu rosnących wyzwań dla bezpieczeństwa – powiedział Dennis Goege, dyrektor Lockheed Martin odpowiedzialny za działalność firmy w Europie.