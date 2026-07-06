Wojsko pokazało Rosomaki z osłonami antydronowymi. Ukraińscy eksperci szybko znaleźli ich wady

Rosomaki na defilacie w Międzyrzeczu

17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z obchodów swojego 30-lecia, które odbyły się w piątek w Międzyrzeczu. Na opublikowanych fotografiach widać transportery opancerzone Rosomak wyposażone w osłony antydronowe.

30-lecie 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanejhttps://t.co/ZWP4kQWeqk



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Lubuski Urząd Wojewódzki

st. szer. Kasanda Woś/17.WBZ pic.twitter.com/XJyqsKEDbC — Marek Jakubowski (@MarekJa20323780) July 3, 2026 Rozwiń

Zdjęcia przeanalizowali eksperci ukraińskiego serwisu militarnego "Defense Express", wskazując kilka słabych stron zastosowanej konstrukcji.

Ukraińcy wskazują słabe punkty konstrukcji

Zdaniem redakcji serwisu zastosowane rozwiązania przypominają osłony wykorzystywane przez ukraińskie wojsko, jednak różnią się od nich w kilku istotnych elementach.

Pierwsze zastrzeżenie dotyczy osłon bocznych. Według autorów analizy siatkowe ekrany chronią jedynie część pojazdu i nie zapewniają pełnego zabezpieczenia przed atakiem dronów.

Rosomak / st. szer. Kasandra Woś/17 WBZ

Najwięcej uwagi eksperci poświęcili jednak Rosomakowi wyposażonemu w rozbudowaną osłonę nad wieżą (na zdjęciu glównym). Jak zauważają, "wizualnie przypomina ona składane odpowiedniki stosowane w Ukrainie, jednak z tyłu pozostawiono otwartą przestrzeń, przez którą dron może dostać się do celu".

Kolejna uwaga dotyczy sposobu montażu konstrukcji. Zdaniem "Defense Express" w przeciwieństwie do ukraińskich rozwiązań polska osłona wydaje się być zamocowana na stałe, bez możliwości złożenia. Autorzy analizy oceniają również, że sposób jej mocowania może ograniczać możliwość obracania wieży na boki, a tym samym wpływać na możliwości bojowe pojazdu. Tego elementu nie da się jednak jednoznacznie zweryfikować wyłącznie na podstawie opublikowanych fotografii.

To raczej etap prób niż docelowe rozwiązanie

Mimo krytycznych uwag ukraińscy analitycy podkreślają, że nie musi to być docelowa konfiguracja Rosomaków. Ich zdaniem opublikowane zdjęcia mogą przedstawiać rozwiązania testowane przez konkretną jednostkę, a nie element centralnie prowadzonego programu modernizacji.

Autorzy analizy opierają ten wniosek przede wszystkim na tym, że na zdjęciach widać dwa różne warianty zabezpieczeń – jeden pojazd wyposażono jedynie w boczne osłony, a drugi otrzymał także rozbudowaną konstrukcję nad wieżą. Zdaniem ekspertów może to oznaczać, że wojsko sprawdza różne rozwiązania, zanim zapadną decyzje dotyczące ich ewentualnego szerszego wdrożenia. Polska docelowo planuje wyposażyć swoje wozy bojowe w aktywne systemy ochrony, które mają skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniu ze strony dronów.