Niemiecki gigant tnie zatrudnienie. 8 tys. osób może stracić pracę

Program dobrowolnych odejść

Program dobrowolnych odejść ma rozpocząć się w październiku 2026 r. i trwać do końca 2027 r. Objąć ma wszystkich pracowników BMW w Niemczech, którzy nie są bezpośrednio zatrudnieni przy produkcji - przekazała dpa.

W Niemczech liczba etatów ma zostać ograniczona przez brak zastępowania odchodzących pracowników oraz program dobrowolnych zwolnień.

W RFN pracuje około 84 tys. spośród blisko 155 tys. osób zatrudnionych przez koncern.

Inne firmy z branży też będą likwidować miejsca pracy

Inni niemieccy giganci motoryzacyjni, Volkswagen, Mercedes, Audi i Porsche, już w ubiegłym roku zapowiedzieli likwidację tysięcy miejsc pracy. Zatrudnienie redukują również producenci części i podzespołów.

Cały niemiecki przemysł motoryzacyjny, będący jednym z filarów największej gospodarki Europy, zmaga się ze spadkiem sprzedaży na kluczowym rynku chińskim. Trudności pogłębiły amerykańskie cła oraz wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi.