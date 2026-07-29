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Niemiecki gigant tnie zatrudnienie. 8 tys. osób może stracić pracę

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 13:38
Niemiecki gigant tnie zatrudnienie. 8 tys. osób może stracić pracę
Niemiecki gigant tnie zatrudnienie. 8 tys. osób może stracić pracę/Shutterstock
Niemiecki koncern motoryzacyjny BMW przygotowuje szeroko zakrojoną redukcję zatrudnienia. Według informacji agencji dpa pracę może stracić 8 tys. osób, z czego większość w Niemczech.

Program dobrowolnych odejść

Program dobrowolnych odejść ma rozpocząć się w październiku 2026 r. i trwać do końca 2027 r. Objąć ma wszystkich pracowników BMW w Niemczech, którzy nie są bezpośrednio zatrudnieni przy produkcji - przekazała dpa.

W Niemczech liczba etatów ma zostać ograniczona przez brak zastępowania odchodzących pracowników oraz program dobrowolnych zwolnień.

W RFN pracuje około 84 tys. spośród blisko 155 tys. osób zatrudnionych przez koncern.

Inne firmy z branży też będą likwidować miejsca pracy

Inni niemieccy giganci motoryzacyjni, Volkswagen, Mercedes, Audi i Porsche, już w ubiegłym roku zapowiedzieli likwidację tysięcy miejsc pracy. Zatrudnienie redukują również producenci części i podzespołów.

Cały niemiecki przemysł motoryzacyjny, będący jednym z filarów największej gospodarki Europy, zmaga się ze spadkiem sprzedaży na kluczowym rynku chińskim. Trudności pogłębiły amerykańskie cła oraz wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Niemcymotoryzacjamiejsca pracyBMW
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