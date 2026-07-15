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Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:54
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku
Samochodowy boom w Polsce? Czerwiec przyniósł najwyższą liczbę rejestracji od początku roku/Shutterstock
Polski rynek motoryzacyjny odnotował w czerwcu najwyższy poziom rejestracji pojazdów od początku 2026 r. Łącznie zarejestrowano 362 tys. 480 pojazdów, a głównym źródłem wzrostu był sektor biznesowy – wynika z raportu Otomoto Insights.

Polacy i firmy ruszyli po auta

Rejestracje pojazdów dokonywane przez firmy wzrosły o 14,5 proc. w porównaniu z majem oraz o 10,5 proc. rok do roku. W przypadku klientów indywidualnych wzrost wyniósł 3,4 proc. miesiąc do miesiąca.

Zdaniem autorów raportu czerwcowe wyniki pozwoliły niemal całkowicie odrobić skumulowane straty wolumenowe z pierwszych miesięcy roku.

Nowe auta sprzedają się najlepiej

Segment nowych samochodów pozostaje liderem wzrostów na rynku motoryzacyjnym. W czerwcu w salonach zarejestrowano 58 tys. 155 nowych pojazdów, o 19 proc. więcej niż przed rokiem. Szczególnie silny wzrost odnotowano w segmencie firmowym, gdzie liczba rejestracji zwiększyła się o 25,9 proc. miesiąc do miesiąca. Po sześciu miesiącach 2026 r. liczba rejestracji nowych aut była o 9,5 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Biznes napędza sprzedaż samochodów

„Czerwcowe przyspieszenie w rejestracjach to czytelny sygnał, że sektor biznesowy pozostaje głównym stabilizatorem polskiego rynku motoryzacyjnego. Dwucyfrowe wzrosty rejestracji firmowych pokazują dużą determinację przedsiębiorców w realizacji planów flotowych pod koniec pierwszego półrocza” – ocenił cytowany w raporcie Adam Simon z OLX Group/Otomoto.

Auta spalinowe nadal dominują

Zgodnie z raportem rosnąca podaż nowych samochodów idzie w parze ze zmianami w strukturze napędów. Udział samochodów w pełni elektrycznych w podaży wyniósł 8,5 proc., a hybryd plug-in 8,2 proc. Oba segmenty zwiększyły swój udział kosztem klasycznych hybryd, których udział spadł o 4,3 pkt proc. rok do roku. Największy udział w podaży nowych aut nadal mają samochody spalinowe – 48,4 proc.

Rynek samochodów używanych również odnotował wzrost. Liczba przerejestrowań zwiększyła się w czerwcu o 5 proc. rok do roku, co pozwoliło niemal całkowicie zniwelować spadki odnotowane na początku roku.

Sprzedaż aut używanych

Jednocześnie podaż ofert sprzedaży aut używanych skurczyła się do nieco ponad 220 tys. ogłoszeń, co oznacza spadek o 10,2 proc. rok do roku. Mniejsza liczba ofert oraz początek sezonu wakacyjnego przełożyły się na skrócenie średniego czasu aktywności ogłoszeń do 39 dni w przypadku sprzedających indywidualnych i 43 dni dla podmiotów biznesowych.

Mediana cen samochodów używanych wzrosła do 45,9 tys. zł. Najwyższą odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie osiągnęła poziom 57,9 tys. zł.

Rynek motocykli

Raport wskazuje również na zmianę preferencji kupujących motocykle. Choć liczba aktywnych ofert nieznacznie spadła względem maja do 30 tys. 695, pozostaje ona o 12 proc. wyższa niż przed rokiem. Największy wzrost zainteresowania dotyczył motocykli kosztujących do 10 tys. zł, podczas gdy udział najdroższych modeli, wycenianych na ponad 50 tys. zł, systematycznie maleje.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: biznesmotoryzacjasprzedaż samochodów
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