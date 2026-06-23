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Gigantyczna podwyżka dla kierowców. Za obowiązkowy kurs reedukacyjny trzeba zapłacić 2,5 tys. zł

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:53
Gigantyczna podwyżka dla kierowców. Za obowiązkowy kurs reedukacyjny trzeba zapłacić 2,5 tys. zł
Gigantyczna podwyżka dla kierowców. Za obowiązkowy kurs reedukacyjny trzeba zapłacić 2,5 tys. zł/ShutterStock
Kierowcy, którzy od środy zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą 2,5 tys. zł - to efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs.

Takiej podwyżki dawno nie było. Kurs droższy o 400 proc.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii to konieczność dla osób, które chcą odzyskać prawo jazdy po odebraniu uprawnień w związku z prowadzeniem pojazdy po alkoholu lub narkotykach. Do tej pory wysokość opłaty za kurs wynosiła 500 zł, ale od najbliższej środy wzrośnie ona pięciokrotnie - do 2,5 tys. zł.

Zmiany w opłatach to efekt nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Rozporządzenie, które opublikowano w Dzienniku Ustaw 9 czerwca, wchodzi w życie w najbliższą środę.

Wysoki koszty ma zniechęcić kierowców do jazdy na podwójnym gazie

Autorzy regulacji, uzasadniając zmiany, podkreślili, że wprowadzenie działań prewencyjnych przez odpowiednią dolegliwość finansową, mogącą skutkować zniechęceniem do kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających jest konieczne, zaś ustalona wysokość opłaty umożliwi pokrycie całości kosztów przygotowania i przeprowadzenia kursów reedukacyjnych.

Projektodawcy wskazywali, że dotychczasowa opłata w wysokości 500 zł była nieadekwatna „do obecnych realiów ekonomicznych i społecznych”.

„Społeczeństwo zdecydowanie potępia kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego, zatem opłata za kurs reedukacyjny nie może być zbyt niska. Ponadto szkolenia w ramach kursu reedukacyjnego są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, legitymujących się wyższym wykształceniem oraz ukończonymi podyplomowymi studiami specjalistycznymi lub specjalistycznymi szkoleniami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień lub odpowiednim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub przeciwdziałania narkomanii, co również nie powinno pozostawać bez znaczenia na koszty ponoszone przez kierowcę odbywającego kurs reedukacyjny” - napisano w uzasadnieniu.

Zmiany w programie kursu

Ponadto, w załączniku do rozporządzenia, w którym określony został program kursu, do wykładów dodany został punkt dotyczący wpływu alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu na rozwój chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób onkologicznych.

Ma to zwiększyć wartość edukacyjną kursu. Jak wskazano, „uczestnicy powinni być świadomi nie tylko skutków psychologicznych i behawioralnych uzależnień, ale także poważnych konsekwencji zdrowotnych”.

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniem ws. kursu reedukacyjnego, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego organizują kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Czym jest kurs reedukacyjny?

Kursy adresowane są do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i obejmują dwa ośmiogodzinne spotkania w grupach liczących do 15 uczestników. Program kursu jest kreślony w załączniku do rozporządzenia i obejmuje m.in. wykłady na temat wpływu alkoholu lub narkotyków na prowadzenie pojazdów; statystyk dotyczących zjawiska nietrzeźwości na drogach; powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po alkoholu, a także zmian w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej osób uzależnionych.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: motoryzacjaprawo jazdyprawokurs reedukacyjny
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