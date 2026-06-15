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Remont na A2 pod Poznaniem. Od czwartku kierowców czekają utrudnienia

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:58
Remont na A2 pod Poznaniem. Od czwartku kierowców czekają utrudnienia
Remont na A2 pod Poznaniem. Od czwartku kierowców czekają utrudnienia/ShutterStock
Od czwartku kierowcy podróżujący autostradą A2 w rejonie Poznania muszą liczyć się z utrudnieniami. Spółka Autostrada Wielkopolska SA rozpoczyna remont nawierzchni na węźle Poznań Krzesiny, na 171. kilometrze trasy. Prace będą prowadzone przy czynnym ruchu, co może oznaczać zwężenia i okresowe spowolnienia przejazdu.

Węzeł na A2 do remontu

Spółka Autostrada Wielkopolska SA rozpocznie w czwartek remont nawierzchni autostrady A2 na węźle autostradowym Poznań Krzesiny. Prace na 171. km. trasy będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu.

Remont obejmie wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni w obrębie węzła. Inwestycję podzielono na kilka etapów, a przejazd przez węzeł przez cały okres realizacji robót będzie utrzymany.

Rzeczniczka spółki Anna Ciamciak poinformowała w poniedziałek, że celem prac jest utrzymanie odpowiedniej jakości nawierzchni, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom autostrady oraz komfortu podróżowania.

Podczas remontu poszczególne łącznice będą czasowo wyłączane z ruchu. W miarę możliwości ruch będzie kierowany na pozostałe łącznice w obrębie węzła. W przypadku braku takiej możliwości wyznaczone zostaną objazdy prowadzące przez węzeł Koninko lub ulicami Poznania w rejonie węzła Poznań Krzesiny.

Zmiana organizacji ruchu

W czwartek rozpocznie się budowa tymczasowych przejazdów między jezdniami, które umożliwią przełożenie ruchu na czas kolejnych etapów prac. Właściwe prace remontowe rozpoczną się 22 czerwca.

W pierwszym etapie prace drogowe będą prowadzone na łącznicach Świecko–Katowice i Poznań–Świecko oraz równolegle na fragmencie ul. Krzywoustego w kierunku Katowic.

Objazd dla pojazdów jadących ze Świecka w kierunku Katowic oraz z Poznania w kierunku Świecka zostanie poprowadzony pozostałymi łącznicami węzła Poznań Krzesiny. Utrudnienia wystąpią również na ul. Krzywoustego w kierunku Katowic.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: budowa drogitransportautostrada A2
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