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Powiększą autostradę w stronę morza. Po trzy pasy w każdą stronę. Padły daty

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 16:00
Korek na autostradzie
Korek na autostradzie/Shutterstock
Autostrada A1 w stronę morza ma mieć po trzy pasy ruchu. Drogowcy planują przebudowę w latach 2030–2032. W tym czasie kierowcy mogą stanąć w gigantycznych korkach. Maksymalna prędkość na tej autostradzie w czasie prowadzenia prac określono na 80 km/h.

Szersza A1: znamy szczegóły

Na północy Polski autostradę A1 otwarto prawie dwadzieścia lat temu (grudzień 2007). Pierwsze trzy odcinki od węzła Rusocin pod Gdańskiem do Torunia powstały w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Kolejne budował już państwo w latach 2010–2013. Odcinek od Torunia do Włocławka, według najnowszego (2025) Generalnego Pomiaru Ruchu, dziennie pokonuje 30–35 tys. pojazdów. To, zdaniem GDDKiA, wystarczająco dużo, by poszerzyć autostradę o kolejne pasy.

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Po trzy pasy w każdą stronę

A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ ma zostać poszerzona z dwóch do trzech pasów ruchu w każdą stronę. Ministerstwo Infrastruktury zaakceptowało plan drogowców (GDDKiA), w związku z czym rozpoczęto prace nad uzyskaniem decyzji środowiskowej. Zgodnie z planem decyzja powinna zostać wydana w połowie 2027 roku.

„Zakładany harmonogram realizacji przewiduje odbiór projektu budowlanego w I kwartale 2029 r., uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w I kwartale 2030 r. Umożliwi to ogłoszenie postępowania przetargowego w trybie »buduj« w 2030 r. Przyjmowane lata realizacji (rozpoczęcia i zakończenia prac) to 2030–2032” – informuje Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury.

Poszerzenie ma kosztować ok. 600 mln zł.

Będą gigantyczne korki?

Przebudowa autostrady A1 będzie wiązała się z ogromnymi utrudnieniami dla kierowców. Trasa, szczególnie latem, jest oblegana przez kierowców. To główna droga wybierana przez turystów z południa kraju, którzy udają się nad morze.

GDDKiA zakłada, że w trakcie prac zachowany zostanie układ z dwoma pasami ruchu w każdą stronę (prawy pas – 3,5 m, lewy – 2,75 m).

– Czasowa organizacja ruchu zakłada w trakcie prowadzenia prac ograniczenie prędkości do 80 km/h, a w miejscach stosowania przewiązek ograniczenie prędkości do 60 km/h – informuje wiceminister Bukowiec.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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Tematy: inwestycjeautostradaremont
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