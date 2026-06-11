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Nowa autostrada dojedzie pod granicę z Białorusią. Ma być gotowa w 2029 roku

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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dzisiaj, 08:56
Budowa autostrady A2
Budowa autostrady A2/Materiały prasowe
Rząd przedłuża autostradę A2 w kierunku granicy z Białorusią. W 2029 roku nowa trasa ma być gotowa. Na razie – ze względu na sytuację geopolityczną – droga zakończy się kilka kilometrów przed przejściem granicznym.

Szybka droga na Białoruś

W czerwcu „Autostradą Wolności” (A2) dojedziemy od granicy z Niemcami aż do Białej Podlaskiej. Wkrótce otwarte zostaną brakujące odcinki na styku województw mazowieckiego i lubelskiego. Dalej jednak rozpoczyna się kolejny etap budowy - w kierunku Białorusi.

Do ukończenia autostrady A2 pozostają 32 km trasy, podzielone na trzy odcinki:

  • Biała Podlaska – Kijowiec,
  • Kijowiec – Dobryń,
  • Dobryń – Kukuryki (granica).

Środkowy odcinek o długości 9,3 km zbuduje Mirbud za niespełna 460 mln zł. To fragment Kijowiec – Dobryń, który zakończy się w pobliżu terminalu w Koroszczynie, gdzie odprawiane są samochody ciężarowe przekraczające granicę z Białorusią.

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Autostrada do 2029 roku

- Do 2029 r. dokończymy budowę autostrady A2 w woj. lubelskim, która przejmie ruch tranzytowy z miejscowości przecinanych przez istniejącą drogę krajową nr 2 - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas podpisania umowy z Mirbudem.

Wykonawca ma teraz 10 miesięcy na przygotowanie projektu, a następnie czas do połowy 2029 roku na budowę autostrady. GDDKiA uzyskała już zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co oznacza, że przeszkodą nie powinny być procedury administracyjne, które w innych miejscach potrafiły opóźnić prace nawet o rok lub dwa.

Jaka będzie nowa autostrada?

GDDKiA podkreśla, że trasa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z rezerwą pod budowę trzeciego pasa. Na tym odcinku zaplanowano m.in.:

  • most przez dolinę rzeki Krzny o długości ponad kilometra,
  • pięć wiaduktów,
  • dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP),
  • węzeł drogowy Dobryń.

Kiedy cała autostrada A2?

Wkrótce GDDKiA podpisze kolejną umowę z wykonawcą wcześniejszego (patrząc od zachodu) odcinka autostrady. Chodzi o fragment Biała Podlaska – Kijowiec o długości 16,2 km. W marcu, po otwarciu ofert w przetargu, okazało się, że najtańszą propozycję również złożył Mirbud.

Najprawdopodobniej to właśnie ta polska firma zbuduje dwa ostatnie – przynajmniej na razie – odcinki autostrady A2. GDDKiA liczy, że kontrakt uda się podpisać jeszcze w tym roku. Termin zakończenia prac dla tego fragmentu również wyznaczono na drugą połowę 2029 roku.

Budowa autostrady A2
Budowa autostrady A2/GDDKiA

Co z odcinkiem do granicy?

Ministerstwo przyznało, że autostrada A2 zakończy się na razie w Koroszczynie. Ostatni fragment, znajdujący się w rządowym programie drogowym (Dobryń – granica, 6,8 km), będzie mógł zostać zbudowany dopiero po uspokojeniu sytuacji geopolitycznej.

Ruch transgraniczny pozostaje pod stałą obserwacją służb. W porównaniu z okresem sprzed 2022 roku, czyli sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, liczba przekroczeń granicy jest obecnie znacznie mniejsza.

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Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
dziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
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Tematy: inwestycjeautostradaBiałoruś
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