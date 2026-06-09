Budują skrót z Wrocławia do Czech

Ekspresowa „ósemka” powiększy się o kolejne 80 km. W budowie jest sześć odcinków trasy S8 od Wrocławia do Kłodzka. W przyszłości droga ta połączy Białystok, Warszawę, Łódź i Wrocław z granicą z Czechami.

Jak podaje GDDKiA, budowane odcinki są kontynuacją Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Nowa droga będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Pierwszym fragmentem kierowcy pojadą najwcześniej w okolicach wakacji 2027 roku.

Minister: Budowa mocno zaawansowana

We wtorek, 9 czerwca, na budowie S8 pod Wrocławiem pojawił się Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury. Zapewnił, że budowa drogi ekspresowej jest „mocno zaawansowana”.

- Trzy odcinki od Kobierzyc do Łagiewnik o długości 30 km chcemy udostępnić kierowcom w połowie 2027 roku. Dla kolejnych dwóch odcinków wkrótce wojewoda dolnośląski wyda decyzję ZRID. Cała trasa od Wrocławia do Kłodzka będzie miała 80 km – powiedział Bukowiec.

Najbliższy Wrocławia odcinek Kobierzyce Północ – Kobierzyce Południe, o długości 7,5 km, buduje Strabag. W najbliższym czasie zacznie się układanie pierwszej warstwy nawierzchni. Zgodnie z kontraktem prace zakończą się w drugiej połowie 2027 roku.

Budowa drogi S8 na południu Polski / GDDKIA

W tym samym czasie mają zostać otwarte dwa kolejne odcinki: Kobierzyce Południe – Jordanów Śląski (PORR) oraz Jordanów Śląski – Łagiewniki Zachód (Budimex), o łącznej długości 25 km. Drogowcy przyznają, że ten ostatni fragment jest najbardziej zaawansowany pod względem postępu prac. Na zdjęciach lotniczych widać już zarys przyszłej trasy oraz pierwszą warstwę nawierzchni.

Kiedy S8 do Kłodzka?

Dalszą część trasy, od węzła Łagiewniki do Kłodzka (ok. 40 km), podzielono na cztery odcinki:

Łagiewniki – Niemcza (Budimex),

Niemcza – Ząbkowice Śląskie (Mostostal Warszawa),

Ząbkowice Śląskie – Bardo (Mirbud),

Bardo – Kłodzko.

Dwa środkowe odcinki czekają na uzyskanie decyzji ZRID, a tym samym na rozpoczęcie prac w terenie. GDDKiA we Wrocławiu szacuje, że kierowcy pojadą nimi w drugiej połowie 2028 roku. Rok później gotowy ma być brakujący odcinek Łagiewniki – Niemcza. W tym przypadku wciąż nie złożono jeszcze wniosku o ZRID.

Ostatni z obecnie procedowanych fragmentów, Bardo – Kłodzko, jest na etapie opracowywania dokumentacji. W marcu podpisano umowę na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Ten odcinek ma zostać zbudowany dopiero na początku lat 30.