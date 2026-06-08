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A4 i obwodnica Wrocławia zostaną połączone nową trasą. Znamy szczegóły inwestycji

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:44
A4 i obwodnica Wrocławia zostaną połączone nową trasą. Znamy szczegóły inwestycji
A4 i obwodnica Wrocławia zostaną połączone nową trasą. Znamy szczegóły inwestycji/GDDKiA
Dolny Śląsk zyska kolejną ważną inwestycję drogową. Kierowcy podróżujący autostradą A4 w okolicach Wrocławia mogą liczyć na istotne ułatwienie. Powstanie nowa, trzykilometrowa droga, która połączy autostradę z Wschodnią Obwodnicą Wrocławia i ma odciążyć jeden z najbardziej obciążonych węzłów drogowych w regionie.

Kluczowa inwestycja przy A4

Około 54 mln zł będzie kosztować budowa trzykilometrowego odcinka nowej drogi, która połączy autostradę A4 z Wschodnią Obwodnicą Wrocławia. Przy realizacji inwestycji, która ma odciążyć Węzeł Bielański w ciągu autostrady A4, będą współpracować GDDKiA oraz wojewódzka DSDiK.

W poniedziałek przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (DSDiK) oraz wrocławskiego oddziału GDDKiA podpisali list intencyjny w sprawie realizacji tej inwestycji.

Jedno z najbardziej zakorkowanych miejsc na Dolnym Śląsku

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreśli, że łącznik autostrady A4 z Wschodnią Obwodnicą Wrocławia odciąży zatłoczony Węzeł Bielański. – Ruch na tym węźle wynosi dziś ponad 76 tys. pojazdów na dobę. Nowy węzeł powstanie na wysokości punktu poboru opłat Karwiany na autostradzie A4 i z tego węzła zostanie wyprowadzony łącznik do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - powiedział Bukowiec.

Dodał, że według szacunków dzięki otwarciu łącznika, ruch na Węźle Bielańskim zmniejszy się o 17 tys. aut na dobę.

54 mln zł na nową drogę pod Wrocławiem

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado poinformował, że budowa trzykilometrowego odcinka drogi będzie kosztować 54 mln zł. – Sporządzenie dokumentacji projektowej zajmie 18 miesięcy, a później będziemy czekać na efekty prac budowlanych – powiedział Rado.

Mateusza Masłowskiego, dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, podkreślił, że łącznik „zredefiniuje” układ drogowy południa aglomeracji wrocławskiej. – Jesteśmy w realizacji ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, który w 2028 r. będzie gotowy. Zakończenie tej inwestycji, budowa łącznika i budowa autostrady A4 w nowym śladzie, skutecznie odkorkują południe Wrocławia – powiedział Masłowski.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraA4 i obwodnica Wrocławia zostaną połączone nową trasą. Znamy szczegóły inwestycji »
Tematy: budowa drogitransportautostrada A4
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