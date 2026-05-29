Rusza modernizacja prawej jezdni autostrady A4

W piątek rozpoczęły się prace remontowe na prawej jezdni autostrady A4 między węzłami Przemyśl a Korczowa na Podkarpaciu. Będą prowadzone w trzech etapach, a ich zakończenie planowane jest na październik bieżącego roku.

Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Joanna Rarus, wprowadzono czasową organizację ruchu, w tym objazdy dla samochodów ciężarowych.

Dodała, że zakres zaplanowanych prac obejmuje frezowanie dotychczasowej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. Rarus podkreśliła, że zmiany w organizacji ruchu będą dostosowywane do kolejnych etapów robót.

Zmiana organizacji ruchu

Pierwsza faza prac potrwa do końca czerwca bieżącego roku i obejmie odcinek o długości ponad ośmiu kilometrów. Na tym fragmencie trasy ruch w kierunku Korczowej dla samochodów osobowych został przeniesiony na jezdnię lewą, wspólną dla obu kierunków.

Inna trasa obowiązuje kierowców samochodów ciężarowych, którzy zmierzają w stronę granicy państwa. Na węźle Przemyśl zostali oni skierowani na objazd drogami krajowymi numer 77 oraz 94. Trasa ta prowadzi do parkingu buforowego w miejscowości Młyny, a następnie drogą numer 94 przez rondo Północne i rondo Południowe do przejścia granicznego w Korczowej.

MOP Hruszowice zamknięty

W ramach pierwszego etapu robót drogowcy zamknęli Miejsce Obsługi Podróżnych Hruszowice. Węzeł Korczowa stał się niedostępny dla pojazdów jadących w kierunku granicy – dotyczy to zarówno wjazdu, jak i zjazdu z autostrady.

Rarus zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o uważne śledzenie znaków drogowych. Kolejne zmiany w organizacji ruchu zostaną wdrożone po zakończeniu pierwszego etapu prac.

Autostrada A4 jest najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce, łączy granicę niemiecką w Jędrzychowicach z granicą ukraińską w Korczowej.