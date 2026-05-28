Negocjatorzy Stanów Zjednoczonych i Iranu wypracowali wstępne ramy porozumienia dotyczącego zakończenia konfliktu, obejmującego także 60-dniowe wydłużenie obowiązującego rozejmu – poinformował w czwartek portal Axios. Serwis zaznaczył jednak, że ostatecznej zgody na ustalenia nie wyraził jeszcze prezydent USA Donald Trump.
Jak podał dziennikarz portalu Barak Ravid, wstępne porozumienie („memorandum of understanding”) dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu.
„Prezydent przekazał mediatorom wiadomość, że chce mieć kilka dni na zastanowienie się, zanim podejmie ostateczną decyzję” - podał portal, powołując się na wysokiego rangą urzędnika amerykańskiego. (PAP)
Źródło: PAP
