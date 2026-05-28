Czy Polska ma broń jądrową?
Nie. Polska nie ma własnej broni jądrowej. Jest jednak objęta parasolem nuklearnym NATO.
Ile bomb atomowych ma Polska?
Żadnej.
Ile bomb atomowych ma NATO?
Państwa NATO mają obecnie około 4,2 tys. głowic nuklearnych. Zdecydowaną większość posiadają Stany Zjednoczone – ok. 3,7 tys. Francja dysponuje arsenałem liczącym około 300 głowic, a Wielka Brytania około 225. Pozostałe kraje NATO nie mają własnej broni jądrowej, ale część uczestniczy w systemie współdzielenia amerykańskiej broni nuklearnej.
Broń atomową kto ma najwięcej?
Największy arsenał nuklearny na świecie ma obecnie Rosja. Według szacunków na 2026 rok dysponuje około 5,5 tys. głowic jądrowych, choć nie wszystkie są rozmieszczone operacyjnie. Drugie miejsce zajmują Stany Zjednoczone z arsenałem liczącym około 5,2 tys. głowic.
Ile bomb atomowych zniszczy Ziemię?
Nie ma jednej konkretnej liczby. Nawet kilka–kilkanaście dużych uderzeń nuklearnych mogłoby wywołać globalną katastrofę i śmierć setek milionów ludzi, ale całkowite "zniszczenie Ziemi" w sensie fizycznym jest praktycznie niemożliwe nawet przy użyciu całego obecnego arsenału atomowego świata.
Jakie kraje mają broń atomową?
Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Wielka Brytania, Indie, Pakistan, Izrael, Korea Północna.
Kto może posiadać broń nuklearną?
To jedno z najtrudniejszych pytań polityki i etyki. W praktyce broń atomową może posiadać każde państwo, które jest w stanie zdobyć tę technologię i zbudować własny arsenał nuklearny. Problem polega jednak na tym, że im więcej państw ma broń jądrową, tym większe staje się ryzyko katastrofy lub wojny atomowej.
Kto w Europie ma broń atomową?
W Europie własną broń atomową mają obecnie trzy państwa: Rosja, Francja i Wielka Brytania. Największy arsenał posiada Rosja. Francja i Wielka Brytania są jedynymi europejskimi państwami NATO dysponującymi własną bronią jądrową.Dodatkowo Stany Zjednoczone przechowują część swojej broni nuklearnej w Europie w ramach programu NATO nuclear sharing. Amerykańskie bomby atomowe znajdują się m.in. w Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech i Turcji. Nie są to jednak arsenały należące do tych państw.
Kto ma najwięcej broni jądrowej?
Ile bomb atomowych posiadają USA?
Stany Zjednoczone posiadają około 5,2 tys. głowic nuklearnych.
Czy Ukraina posiada bomby atomowe?
Nie. Ukraina nie posiada dziś broni atomowej, choć po rozpadzie ZSRR miała trzeci co do wielkości arsenał nuklearny na świecie. W latach 90. oddała jednak wszystkie głowice Rosji w zamian za gwarancje bezpieczeństwa zapisane w Memorandum Budapeszteńskim.
Jaki jest zasięg rażenia bomby atomowej?
Promień całkowitego zniszczenia po wybuchu nowoczesnej bomby atomowej może wynosić od około 1 do nawet 5 kilometrów, a skutki fali uderzeniowej, promieniowania i pożarów mogą być odczuwalne dziesiątki kilometrów dalej. W przypadku największych głowic termojądrowych śmiertelne skutki mogą objąć obszar liczący nawet kilkaset kilometrów kwadratowych.