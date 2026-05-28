Czy Polska ma broń jądrową?

Nie. Polska nie ma własnej broni jądrowej. Jest jednak objęta parasolem nuklearnym NATO.

Ile bomb atomowych ma Polska?

Żadnej.

Ile bomb atomowych ma NATO?

Państwa NATO mają obecnie około 4,2 tys. głowic nuklearnych. Zdecydowaną większość posiadają Stany Zjednoczone – ok. 3,7 tys. Francja dysponuje arsenałem liczącym około 300 głowic, a Wielka Brytania około 225. Pozostałe kraje NATO nie mają własnej broni jądrowej, ale część uczestniczy w systemie współdzielenia amerykańskiej broni nuklearnej.

Broń atomową kto ma najwięcej?

Największy arsenał nuklearny na świecie ma obecnie Rosja. Według szacunków na 2026 rok dysponuje około 5,5 tys. głowic jądrowych, choć nie wszystkie są rozmieszczone operacyjnie. Drugie miejsce zajmują Stany Zjednoczone z arsenałem liczącym około 5,2 tys. głowic.

Ile bomb atomowych zniszczy Ziemię?

Nie ma jednej konkretnej liczby. Nawet kilka–kilkanaście dużych uderzeń nuklearnych mogłoby wywołać globalną katastrofę i śmierć setek milionów ludzi, ale całkowite "zniszczenie Ziemi" w sensie fizycznym jest praktycznie niemożliwe nawet przy użyciu całego obecnego arsenału atomowego świata.

