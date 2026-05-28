Polscy czołgiści wśród najlepszych w NATO. Leopardy 2PL pokazały ogromną moc

Tegoroczna edycja pancernych zmagań w ramach Iron Spear została rozegrana na łotewskim poligonie Ādaži. W szranki stanęły najlepsze załogi wojsk pancernych i zmechanizowanych państw NATO, które na co dzień pełnią misję w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Polscy czołgiści wśród najlepszych. Sukces naszych żołnierzy na Łotwie

Czterodniowe zmagania były niezwykle wymagające. Jak relacjonuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ), scenariusz zawodów obejmował szereg konkurencji odwzorowujących realne warunki współczesnego pola walki.

Sędziowie szczegółowo weryfikowali celność prowadzenia ognia do pojawiających się celów, szybkość działania, manewrowanie w trudnym terenie oraz koordynację pracy między dowódcą, działonowym i kierowcą.

Polscy czołgiści ze Świętoszowa od pierwszych chwil pokazali najwyższy kunszt. Ich działania cechowały się wyjątkową precyzją, doskonałą współpracą załóg oraz sprawnością taktyczną, co pozwoliło im zdominować większość rywali i uplasować się na drugim miejscu.

Francuzi i Włosi nie mieli szans. Leopardy 2PL pokazały wielką moc

Polscy czołgiści pokonali topowych pancerniaków z Francji czy Włoch. Ustąpili jedynie załodze reprezentującej Norwegię. Wywalczone wicemistrzostwo spotkało się z dużym uznaniem dowództwa.

"Zdobycie drugiego miejsca w tak silnej międzynarodowej stawce stanowi znaczący sukces i potwierdzenie profesjonalizmu żołnierzy ze Świętoszowa oraz zdolności do skutecznego działania w środowisku sojuszniczym" – podkreśliło w oficjalnym komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Polscy pancernicy odnieśli sukces na zawodach NATO na Łotwie / Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

Sukces na łotewskim poligonie ma dla polskiej armii podwójne znaczenie. Nasi pancerniacy startowali na czołgach Leopard 2PL. Jest to zmodernizowana w kraju wersja maszyn Leopard 2A4. Czołgi zostały wyposażone m.in. w unowocześniony system kierowania ogniem, nowoczesne przyrządy obserwacyjne oraz dodatkowe pakiety ochrony balistycznej.

Szczegółowe parametry czołgu Leopard 2PL: