Forsal logo

Wagony pełne czołgów będą sunąć po Polsce. Nadchodzi rewolucja na kolei

oprac. Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:51
Wagony pełne czołgów będą sunąć po Polsce. Nadchodzi rewolucja na kolei
Wagony pełne czołgów będą sunąć po Polsce. Nadchodzi rewolucja na kolei/Shutterstock
Ministerstwo Obrony Narodowej i PKP Cargo podpisały umowę dotyczącą kolejowego transportu wojskowego. Współpraca ma objąć przewozy sprzętu wojskowego, zasoby dual-use oraz potencjalne projekty inwestycyjne finansowane ze środków obronnych. - To zabezpieczenie nie tylko na wypadek konfliktu, ale też dla ćwiczeń - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Porozumienie zostało podpisane w obecności ministra obrony oraz szefa resortu infrastruktury Dariusza Klimczaka. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że możliwość szybkiego przemieszczania wojsk, to jedna z kluczowych kwestii dla zdolności obronnych Polski i Europy, a PKP Cargo to „nasze narodowe dobro”.

Wagony pełne czołgów będą sunąć po Polsce. Rewolucja na kolei

- PKP Cargo to spółka, którą objęliśmy w bardzo trudnej sytuacji (...) Od dwóch lat wyprowadzamy tę spółkę na prostą - powiedział szef MON, dziękując szefom PKP Cargo za to, że „w tym wszystkim widzą też konieczność strategicznego porozumienia z MON”.

Szef MON podkreślił, że porozumienie jest związane m.in. z zabezpieczeniem odpowiedniego sprzętu kolejowego potrzebnego do transportu wojska, w tym ciężkiego sprzętu. - To zabezpieczenie nie tylko na wypadek konfliktu zbrojnego, ale będziemy też to wykorzystywać w przypadku różnego rodzaju ćwiczeń - wskazał.

Zaznaczył, że porozumienie oznacza też ochronę dróg lokalnych i wojewódzkich, żeby „nie były rozjeżdżane przez ciężki sprzęt”.

Zobacz również

Czołgi na tory. Pociągi PKP Cargo dowiozą sprzęt wojskowy Ukrainie

„MON zadeklarował współpracę w zakresie działań PKP Cargo związanych z rozwojem zasobów wykorzystywanych do realizacji przewozów o charakterze dual-use, w tym potencjalnych projektów inwestycyjnych mogących być związanych z ubieganiem się o finansowanie dotyczące potrzeb obronności państwa. W szczególności współpraca może obejmować projekty związane z mobilnością ciężkiego sprzętu wojskowego oraz zabezpieczeniem transportu kolejowego jednostek wojskowych w kraju i poza jego granicami” - czytamy w komunikacie PKP Cargo.

- Polska jest jednym z największych obszarów, które są brane pod uwagę do przeprowadzenia kluczowych ćwiczeń dla NATO, bardzo często gościmy więc wojska sojusznicze. To także transport sprzętu dla walczącej Ukrainy. Wszystko wymaga współpracy między nami a resortem infrastruktury, między nami a PKP - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 roku na warszawskiej giełdzie. W 2025 roku miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWagony pełne czołgów będą sunąć po Polsce. Nadchodzi rewolucja na kolei »
Tematy: MONWładysław Kosiniak-Kamyszczołgipociągi
Powiązane
Polska buduje potężne zaplecze dla Abramsów. Jedyne takie centrum w Europie
Polska buduje potężne zaplecze dla Abramsów. Jedyne takie centrum w Europie
Polska wysłała wojsko na Bornholm. Dania ćwiczy obronę bałtyckiej wyspy
Polska wysłała wojsko na Bornholm. Pierwsze takie manewry w historii
F-35 ma oficjalnie mocnego konkurenta. Polska chce go mieć u siebie
F-35 ma oficjalnie mocnego konkurenta. Polska chce go mieć u siebie
Zobacz
|
Najbardziej zagrożone i bezpieczne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
Najbardziej zagrożone i bezpieczne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
Do 15 maja 2026 trzeba zapłacić drugą ratę podatku od nieruchomości
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 maja. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Dworzec Chongqing East
To największy dworzec kolejowy świata. Stacja-miasto o powierzchni dwóch Watykanów
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem
Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem. Zmiany dotkną nas wszystkich
4 niedziele handlowe w roku zamiast 8 i sklepy otwarte w każdą sobotę do godziny 21. Sejm pracuje nad petycją, która zmieni zasady handlu w Polsce
4 niedziele handlowe w roku zamiast 8 i sklepy otwarte w każdą sobotę do godziny 21. Sejm pracuje nad petycją, która zmieni zasady handlu w Polsce
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj