Wagony pełne czołgów będą sunąć po Polsce. Nadchodzi rewolucja na kolei

Porozumienie zostało podpisane w obecności ministra obrony oraz szefa resortu infrastruktury Dariusza Klimczaka. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że możliwość szybkiego przemieszczania wojsk, to jedna z kluczowych kwestii dla zdolności obronnych Polski i Europy, a PKP Cargo to „nasze narodowe dobro”.

- PKP Cargo to spółka, którą objęliśmy w bardzo trudnej sytuacji (...) Od dwóch lat wyprowadzamy tę spółkę na prostą - powiedział szef MON, dziękując szefom PKP Cargo za to, że „w tym wszystkim widzą też konieczność strategicznego porozumienia z MON”.

Szef MON podkreślił, że porozumienie jest związane m.in. z zabezpieczeniem odpowiedniego sprzętu kolejowego potrzebnego do transportu wojska, w tym ciężkiego sprzętu. - To zabezpieczenie nie tylko na wypadek konfliktu zbrojnego, ale będziemy też to wykorzystywać w przypadku różnego rodzaju ćwiczeń - wskazał.

Zaznaczył, że porozumienie oznacza też ochronę dróg lokalnych i wojewódzkich, żeby „nie były rozjeżdżane przez ciężki sprzęt”.

„MON zadeklarował współpracę w zakresie działań PKP Cargo związanych z rozwojem zasobów wykorzystywanych do realizacji przewozów o charakterze dual-use, w tym potencjalnych projektów inwestycyjnych mogących być związanych z ubieganiem się o finansowanie dotyczące potrzeb obronności państwa. W szczególności współpraca może obejmować projekty związane z mobilnością ciężkiego sprzętu wojskowego oraz zabezpieczeniem transportu kolejowego jednostek wojskowych w kraju i poza jego granicami” - czytamy w komunikacie PKP Cargo.

- Polska jest jednym z największych obszarów, które są brane pod uwagę do przeprowadzenia kluczowych ćwiczeń dla NATO, bardzo często gościmy więc wojska sojusznicze. To także transport sprzętu dla walczącej Ukrainy. Wszystko wymaga współpracy między nami a resortem infrastruktury, między nami a PKP - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

PKP Cargo jest operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 roku na warszawskiej giełdzie. W 2025 roku miało 3,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.