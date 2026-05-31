Poradnik bezpieczeństwa. Co trzeba wiedzieć w sytuacji zagrożenia?

Poradnik został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi. Publikacja oferuje praktyczne wskazówki od tworzenia rodzinnych planów kryzysowych, przez zasady ewakuacji i sygnały alarmowe, po listy kontrolne ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia.

Ponad 16 milionów egzemplarzy poradnika wysłano i dostarczono do domów w całej Polsce. Oprócz tego dostępny jest także w formie online oraz w innych językach np. języku ukraińskim. Od lutego tego roku poradnik dostępny jest także w mObywatelu.

Co znajduje się w poradniku bezpieczeństwa?

Poradnik bezpieczeństwa podzielony jest na cztery części: wstęp, przygotowanie, reagowanie oraz plan. W części dotyczącej przygotowania w poradniku opisane zostały najważniejsze kwestie dotyczące przygotowania siebie i swoich najbliższych jeszcze przed jakimkolwiek kryzysem, plan rozmowy z dziećmi o zagrożeniach, przygotowanie swojego otoczenia, a także konieczne kroki w przygotowaniu zwierząt domowych i hodowlanych.

Część "reagowanie" składa się z działów:

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze,

Ewakuacja,

Bezpieczeństwo w tłumie,

Schronienia,

Pożar,

Powódź,

Długotrwały brak prądu (blackout),

Atak z powietrza,

Zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne,

Niepokojące zachowania,

Zagrożenia terrorystyczne,

Zagrożenia cyfrowe,

Pierwsza pomoc,

Higiena w kryzysie.

W ostatniej części – Plan na kryzys – znajduje się miejsce, gdzie każda osoba może rozpisać swój plan działania. W jego skład wchodzą dane kontaktowe domowników i najbliższych, choroby i przyjmowane leki, rozpiska miejsc, w których można się spotkać, jeśli rodzina zostanie rozdzielona.

Dekalog bezpieczeństwa

W poradniku został też przygotowany „dekalog bezpieczeństwa”:

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim rządowych. Opracuj i przećwicz rodzinny plan kryzysowy na wypadek różnych zagrożeń, konieczności ewakuacji i ewentualnego rozdzielenia. Przygotuj domowe zapasy na minimum 3 dni i regularnie je przeglądaj. Skompletuj apteczkę z lekami. Naucz się udzielać pierwszej pomocy. Regularnie rób lub zlecaj przeglądy instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej. Dla dzieci i seniorów przygotuj identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym. Jeżeli masz zwierzęta, zaczipuj je lub oznakuj. Sprawdź, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia. Skompletuj plecak ewakuacyjny. Słuchaj poleceń służb i współdziałaj z innymi.

Co można znaleźć w cyfrowym poradniku bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel?

Użytkownicy i użytkowniczki aplikacji mObywatel znajdą poradnik na liście usług w kategorii "bezpieczeństwo". Jest podzielony na pięć podstron.

Zasady bezpieczeństwa - przestrzeń z informacjami o tym, jak zachować się w kryzysowej sytuacji i uniknąć działań, które mogą narazić siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.

Plecak ewakuacyjny - w tym miejscu użytkownicy i użytkowniczki znajdą wskazówki, co powinno znaleźć się w takim plecaku. Kompletowanie go ułatwia dostępna tam lista, na której można odhaczyć zgromadzone przedmioty. Aplikacja dodatkowo umożliwia wygenerowanie listy w formie pliku PDF.

Sygnały alarmowe - w zakładce można odsłuchać poszczególne sygnały i dowiedzieć się, co oznaczają.

Numery SOS - wskazówki dotyczące tego, do jakich służb zgłosić się po pomoc w określonym przypadku. Po wybraniu Zadzwoń użytkownik od razu zostanie przeniesiony do aplikacji do wykonywania połączeń w telefonie.

Niepokojące sytuacje - miejsce, gdzie użytkownik przeczyta o zdarzeniach, które należy zgłaszać odpowiednim służbom (np. fotografowanie za pomocą dronów obiektów wojskowych).