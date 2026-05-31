Forsal logo

Poradnik bezpieczeństwa. Co trzeba wiedzieć w sytuacji zagrożenia?

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 17:00
Poradnik bezpieczeństwa. Co trzeba wiedzieć w sytuacji zagrożenia?
Poradnik bezpieczeństwa. Co trzeba wiedzieć w sytuacji zagrożenia?/Shutterstock
Poradnik bezpieczeństwa to przewodnik radzenia sobie w niecodziennych sytuacjach. Ma on przygotowywać na różnorodne zagrożenia - od cyberataków i dezinformacji, przez klęski żywiołowe, po sytuacje militarne i kryzysy infrastrukturalne.

Poradnik bezpieczeństwa. Co trzeba wiedzieć w sytuacji zagrożenia?

Poradnik został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi. Publikacja oferuje praktyczne wskazówki od tworzenia rodzinnych planów kryzysowych, przez zasady ewakuacji i sygnały alarmowe, po listy kontrolne ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia.

Ponad 16 milionów egzemplarzy poradnika wysłano i dostarczono do domów w całej Polsce. Oprócz tego dostępny jest także w formie online oraz w innych językach np. języku ukraińskim. Od lutego tego roku poradnik dostępny jest także w mObywatelu.

Zobacz również

Co znajduje się w poradniku bezpieczeństwa?

Poradnik bezpieczeństwa podzielony jest na cztery części: wstęp, przygotowanie, reagowanie oraz plan. W części dotyczącej przygotowania w poradniku opisane zostały najważniejsze kwestie dotyczące przygotowania siebie i swoich najbliższych jeszcze przed jakimkolwiek kryzysem, plan rozmowy z dziećmi o zagrożeniach, przygotowanie swojego otoczenia, a także konieczne kroki w przygotowaniu zwierząt domowych i hodowlanych.

Część "reagowanie" składa się z działów:

  • Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze,
  • Ewakuacja,
  • Bezpieczeństwo w tłumie,
  • Schronienia,
  • Pożar,
  • Powódź,
  • Długotrwały brak prądu (blackout),
  • Atak z powietrza,
  • Zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne,
  • Niepokojące zachowania,
  • Zagrożenia terrorystyczne,
  • Zagrożenia cyfrowe,
  • Pierwsza pomoc,
  • Higiena w kryzysie.

W ostatniej części – Plan na kryzys – znajduje się miejsce, gdzie każda osoba może rozpisać swój plan działania. W jego skład wchodzą dane kontaktowe domowników i najbliższych, choroby i przyjmowane leki, rozpiska miejsc, w których można się spotkać, jeśli rodzina zostanie rozdzielona.

Zobacz również

Dekalog bezpieczeństwa

W poradniku został też przygotowany „dekalog bezpieczeństwa”:

  1. Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim rządowych.
  2. Opracuj i przećwicz rodzinny plan kryzysowy na wypadek różnych zagrożeń, konieczności ewakuacji i ewentualnego rozdzielenia.
  3. Przygotuj domowe zapasy na minimum 3 dni i regularnie je przeglądaj.
  4. Skompletuj apteczkę z lekami. Naucz się udzielać pierwszej pomocy.
  5. Regularnie rób lub zlecaj przeglądy instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej.
  6. Dla dzieci i seniorów przygotuj identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym.
  7. Jeżeli masz zwierzęta, zaczipuj je lub oznakuj.
  8. Sprawdź, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia.
  9. Skompletuj plecak ewakuacyjny.
  10. Słuchaj poleceń służb i współdziałaj z innymi.
Zobacz również

Co można znaleźć w cyfrowym poradniku bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel?

Użytkownicy i użytkowniczki aplikacji mObywatel znajdą poradnik na liście usług w kategorii "bezpieczeństwo". Jest podzielony na pięć podstron.

Zasady bezpieczeństwa - przestrzeń z informacjami o tym, jak zachować się w kryzysowej sytuacji i uniknąć działań, które mogą narazić siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.

Plecak ewakuacyjny - w tym miejscu użytkownicy i użytkowniczki znajdą wskazówki, co powinno znaleźć się w takim plecaku. Kompletowanie go ułatwia dostępna tam lista, na której można odhaczyć zgromadzone przedmioty. Aplikacja dodatkowo umożliwia wygenerowanie listy w formie pliku PDF.

Sygnały alarmowe - w zakładce można odsłuchać poszczególne sygnały i dowiedzieć się, co oznaczają.

Numery SOS - wskazówki dotyczące tego, do jakich służb zgłosić się po pomoc w określonym przypadku. Po wybraniu Zadzwoń użytkownik od razu zostanie przeniesiony do aplikacji do wykonywania połączeń w telefonie.

Niepokojące sytuacje - miejsce, gdzie użytkownik przeczyta o zdarzeniach, które należy zgłaszać odpowiednim służbom (np. fotografowanie za pomocą dronów obiektów wojskowych).

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPoradnik bezpieczeństwa. Co trzeba wiedzieć w sytuacji zagrożenia? »
Tematy: mObywatelbezpieczeństwoporadnik bezpieczeństwazagrożenie
Powiązane
Choroby dyskwalifikujące ze służby w policji 2026. Jakie choroby wykluczają z pracy w policji? Oto lista
Choroby dyskwalifikujące ze służby w policji 2026. Jakie choroby wykluczają z pracy w policji? Oto lista
Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt
Pieniądze dla służb mundurowych MSWiA dopiero od 2027 r. Wkrótce jednak ruszą przetargi na sprzęt
Najbardziej bezpieczne i zagrożone miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
Najbardziej bezpieczne i zagrożone miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
Zobacz
|
Polacy donoszą o listach z wojskach. Armia wysyła karty mobilizacyjne. Co to oznacza?
Polacy donoszą o listach z wojskach. Armia wysyła karty mobilizacyjne. Co to oznacza?
Wspólnoty mieszkaniowe windują opłaty na zaliczki. Czy aż tak wzrosły koszty utrzymania, że lokatorzy często płacą wielokrotność w porównaniu do lat poprzednich?
Nasza droga wspólnota mieszkaniowa. Oto dlaczego rosną koszty utrzymania mieszkań w blokach i kamienicach
Dworzec Warszawa Zachodnia
Pracują nad „sztywnym” rozkładem jazdy. Co godzinę między największymi miastami
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Od kiedy można składać wnioski?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj