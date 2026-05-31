Poradnik bezpieczeństwa. Co trzeba wiedzieć w sytuacji zagrożenia?
Poradnik został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi. Publikacja oferuje praktyczne wskazówki od tworzenia rodzinnych planów kryzysowych, przez zasady ewakuacji i sygnały alarmowe, po listy kontrolne ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia.
Ponad 16 milionów egzemplarzy poradnika wysłano i dostarczono do domów w całej Polsce. Oprócz tego dostępny jest także w formie online oraz w innych językach np. języku ukraińskim. Od lutego tego roku poradnik dostępny jest także w mObywatelu.
Co znajduje się w poradniku bezpieczeństwa?
Poradnik bezpieczeństwa podzielony jest na cztery części: wstęp, przygotowanie, reagowanie oraz plan. W części dotyczącej przygotowania w poradniku opisane zostały najważniejsze kwestie dotyczące przygotowania siebie i swoich najbliższych jeszcze przed jakimkolwiek kryzysem, plan rozmowy z dziećmi o zagrożeniach, przygotowanie swojego otoczenia, a także konieczne kroki w przygotowaniu zwierząt domowych i hodowlanych.
Część "reagowanie" składa się z działów:
- Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze,
- Ewakuacja,
- Bezpieczeństwo w tłumie,
- Schronienia,
- Pożar,
- Powódź,
- Długotrwały brak prądu (blackout),
- Atak z powietrza,
- Zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne,
- Niepokojące zachowania,
- Zagrożenia terrorystyczne,
- Zagrożenia cyfrowe,
- Pierwsza pomoc,
- Higiena w kryzysie.
W ostatniej części – Plan na kryzys – znajduje się miejsce, gdzie każda osoba może rozpisać swój plan działania. W jego skład wchodzą dane kontaktowe domowników i najbliższych, choroby i przyjmowane leki, rozpiska miejsc, w których można się spotkać, jeśli rodzina zostanie rozdzielona.
Dekalog bezpieczeństwa
W poradniku został też przygotowany „dekalog bezpieczeństwa”:
- Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim rządowych.
- Opracuj i przećwicz rodzinny plan kryzysowy na wypadek różnych zagrożeń, konieczności ewakuacji i ewentualnego rozdzielenia.
- Przygotuj domowe zapasy na minimum 3 dni i regularnie je przeglądaj.
- Skompletuj apteczkę z lekami. Naucz się udzielać pierwszej pomocy.
- Regularnie rób lub zlecaj przeglądy instalacji: elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej.
- Dla dzieci i seniorów przygotuj identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i telefonem kontaktowym.
- Jeżeli masz zwierzęta, zaczipuj je lub oznakuj.
- Sprawdź, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia.
- Skompletuj plecak ewakuacyjny.
- Słuchaj poleceń służb i współdziałaj z innymi.
Co można znaleźć w cyfrowym poradniku bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel?
Użytkownicy i użytkowniczki aplikacji mObywatel znajdą poradnik na liście usług w kategorii "bezpieczeństwo". Jest podzielony na pięć podstron.
Zasady bezpieczeństwa - przestrzeń z informacjami o tym, jak zachować się w kryzysowej sytuacji i uniknąć działań, które mogą narazić siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.
Plecak ewakuacyjny - w tym miejscu użytkownicy i użytkowniczki znajdą wskazówki, co powinno znaleźć się w takim plecaku. Kompletowanie go ułatwia dostępna tam lista, na której można odhaczyć zgromadzone przedmioty. Aplikacja dodatkowo umożliwia wygenerowanie listy w formie pliku PDF.
Sygnały alarmowe - w zakładce można odsłuchać poszczególne sygnały i dowiedzieć się, co oznaczają.
Numery SOS - wskazówki dotyczące tego, do jakich służb zgłosić się po pomoc w określonym przypadku. Po wybraniu Zadzwoń użytkownik od razu zostanie przeniesiony do aplikacji do wykonywania połączeń w telefonie.
Niepokojące sytuacje - miejsce, gdzie użytkownik przeczyta o zdarzeniach, które należy zgłaszać odpowiednim służbom (np. fotografowanie za pomocą dronów obiektów wojskowych).