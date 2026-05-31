Czy w Boże Ciało są otwarte sklepy? Czy Boże Ciało jest dniem handlowym? Gdzie na zakupy w Boże Ciało? Czy w Boże Ciało Lidl i Biedronka są otarte, czy tylko Żabka?

dzisiaj, 13:19
Czy w Boże Ciało są otwarte sklepy? Czy Boże Ciało jest dniem handlowym?
4 czerwca przypada uroczystość Bożego Ciała. Czy w tym dniu będzie można zrobić zakupy? Czy jest to dzień handlowy? Sprawdzamy, które sklepy pozostaną otwarte, a które będą zamknięte – czy zakupy zrobimy w Lidlu, Biedronce, czy jedynie w Żabce? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, które warto znać przed wyjściem na zakupy w Boże Ciało.

Co roku wielu Polaków zastanawia się, czy w Boże Ciało można zrobić zakupy. Jest to szczególnie ważne dla osób, które nie zdążyły wcześniej uzupełnić zapasów lub przygotowują się do spotkań rodzinnych i potrzebują jeszcze czegoś ze sklepu. Sprawdzamy, jak w Boże Ciało 2026 wygląda sytuacja handlowa – czy jest to dzień wolny od handlu, które sklepy będą zamknięte, które pozostaną otwarte oraz czy faktycznie jedyną opcją może być zakupy w Żabce.

Czy Boże Ciało jest dniem handlowym?

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, należy do najważniejszych świąt w kalendarzu katolickim i w Polsce obchodzone jest zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy. W 2026 roku przypada ono 4 czerwca. W przeciwieństwie do niektórych świąt kościelnych, które nie mają wpływu na handel, w tym przypadku sytuacja jest jasno określona.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a co za tym idzie – nie jest dniem handlowym. W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, centrów handlowych oraz supermarketów pozostanie tego dnia zamknięta. Wynika to z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, obowiązującej w Polsce od marca 2018 roku.

Boże Ciało 2026: czy sklepy będą otwarte?

W czwartek, 4 czerwca 2026 roku, większość sklepów pozostanie nieczynna. Dotyczy to zarówno dużych sieci spożywczych, jak i galerii handlowych. Zakaz handlu obejmuje m.in. takie punkty jak: Lidl, Biedronka, Carrefour, Auchan, Kaufland, Netto oraz Aldi, a także centra handlowe (z wyjątkiem lokali gastronomicznych i rozrywkowych).

Nie oznacza to jednak całkowitego braku możliwości zrobienia zakupów. Przepisy przewidują pewne wyjątki – sprzedaż mogą prowadzić m.in. właściciele sklepów osobiście, a także wybrane placówki wyłączone z zakazu, takie jak stacje paliw, apteki, piekarnie czy sklepy zlokalizowane w miejscowościach turystycznych.

Gdzie zrobimy zakupy w Boże Ciało 2026?

W Boże Ciało 2026, mimo obowiązujących ograniczeń handlu, nadal będzie można zrobić zakupy w kilku miejscach. Wiele sklepów sieci Żabka pozostanie otwartych, ponieważ działają one w modelu franczyzowym i mogą być prowadzone przez właścicieli osobiście obsługujących klientów. Godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od lokalizacji, jednak większość z nich funkcjonuje również w święta.

Zakupy będzie można również zrobić na stacjach paliw, takich jak Orlen, BP czy Shell, gdzie dostępne są podstawowe produkty spożywcze, napoje i przekąski. Otwarte mogą być także niektóre prywatne sklepy osiedlowe, o ile sprzedaż prowadzi właściciel lub jego rodzina. W wielu miejscowościach działają również piekarnie i cukiernie, szczególnie w regionach turystycznych, które często pracują także w dni świąteczne.

Dostępne pozostaną ponadto apteki dyżurne, których listy publikowane są lokalnie, a także sklepy na dworcach kolejowych i lotniskach, gdzie przepisy dotyczące zakazu handlu nie obowiązują.

Czy w Boże Ciało Lidl i Biedronka będą otwarte?

Zarówno Lidl, jak i Biedronka pozostaną zamknięte w Boże Ciało 2026. Dotyczy to również większości dużych sieci handlowych działających w Polsce. Nawet jeśli w przeszłości zdarzały się pojedyncze wyjątki w niektórych lokalizacjach, obecnie obowiązuje jednolita zasada zamykania sklepów we wszystkie święta objęte zakazem handlu.

Dlatego warto zrobić zakupy z wyprzedzeniem i nie zostawiać ich na ostatnią chwilę – najlepiej zaplanować je na wtorek 2 czerwca. W przeddzień święta sklepy mogą być znacznie bardziej oblegane, a podstawowe produkty, takie jak pieczywo, nabiał czy wędliny, często szybko znikają z półek.

Czy w Boże Ciało Żabka będzie otwarta?

Wiele sklepów sieci Żabka będzie czynnych także 4 czerwca 2026 roku. Wynika to z faktu, że większość placówek działa w systemie franczyzowym, czyli jest prowadzona przez niezależnych przedsiębiorców. Przepisy o zakazie handlu nie obejmują właścicieli sklepów, którzy sami obsługują klientów przy kasie.

Dodatkowo Żabka zwykle udostępnia na swojej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej informacje dotyczące godzin otwarcia poszczególnych sklepów w dni świąteczne, które mogą się różnić w zależności od lokalizacji. W Boże Ciało w Żabce będzie można kupić podstawowe artykuły spożywcze, napoje, przekąski i pieczywo, a w wielu punktach także kawę na wynos oraz gotowe dania.

W jakie dni obowiązuje w Polsce zakaz handlu?

W Polsce zakaz handlu obejmuje nie tylko większość niedziel (z pewnymi wyjątkami), ale także 14 dni świątecznych w ciągu roku. W tych dniach sklepy co do zasady pozostają zamknięte. Lista obejmuje:

  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
  • Niedziela Wielkanocna (święto ruchome),
  • Poniedziałek Wielkanocny (święto ruchome),
  • 1 maja – Święto Pracy,
  • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja,
  • Zielone Świątki (święto ruchome),
  • Boże Ciało (święto ruchome) – w 2025 roku przypada 19 czerwca,
  • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia – Wigilia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Dodatkowo większość niedziel w roku ma charakter niehandlowy. Wyjątkiem są zazwyczaj ostatnie niedziele przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, a także pojedyncze niedziele przypadające pod koniec stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

