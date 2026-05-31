Będą tańsze kredyty i niższe raty odsetkowe, ale czy już od czerwca

Odpowiedź wydaje się prosta, choć jeszcze kilka miesięcy temu rynek zakładał kontynuację łagodzenia polityki pieniężnej, obecne dane makroekonomiczne i sytuacja globalna skłaniają raczej do ostrożności. – ocenia reakcje i oczekiwania Dawid Róg, dyrektor oddziału Lendi w Łodzi

Obniżka stóp procentowych to tańsze raty kredytów, ale czy już od czerwca 2026

Zdaniem analityka dla członków RPP najważniejszym elementem decyzji pozostaje inflacja. Po wcześniejszym spadku w okolice celu inflacyjnego NBP pojawiły się sygnały, że tempo dezinflacji może wyhamowywać.

Szczególnie istotna pozostaje inflacja bazowa, która pokazuje trwałość presji cenowej w gospodarce, zwłaszcza w usługach. Z perspektywy RPP oznacza to konieczność zachowania ostrożności i unikania zbyt szybkiego obniżania kosztu pieniądza.

Aktualne dane jakich dostarcza do RPP od realna gospodarka

Równocześnie sytuacja gospodarcza w Polsce pozostaje względnie stabilna. Konsumpcja prywatna utrzymuje się na solidnym poziomie, rynek pracy nie pokazuje oznak gwałtownego pogorszenia.

Aktywność gospodarcza zaś nie wskazuje na silne spowolnienie wymagające pilnej stymulacji monetarnej. To ogranicza presję na dalsze cięcia stóp już w czerwcu.

RPP słucha co mówi rynek

Ważnym sygnałem dla oceny przyszłych decyzji RPP są również notowania stawek IRS, które odzwierciedlają oczekiwania rynku dotyczące przyszłego poziomu stóp procentowych.

W ostatnim czasie widoczny był ich wzrost, co można interpretować jako zmniejszenie wiary inwestorów w szybkie dalsze obniżki. Rynek zaczął zakładać bardziej ostrożną ścieżkę polityki monetarnej, a nawet możliwość dłuższego utrzymania obecnych poziomów stóp.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostaje sytuacja geopolityczna, szczególnie napięcia wokół Iranu. Wyższe ceny ropy i energii mogą w kolejnych miesiącach ponownie zwiększać koszty transportu i produkcji, co mogłoby utrudnić dalszy spadek inflacji.

Dla banku centralnego jest to argument za zachowaniem większej ostrożności w podejmowaniu decyzji.

Jaka decyzja RPP może zapaść w czerwcu?

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na czerwcowym posiedzeniu wydaje się utrzymanie stóp procentowych bez zmian. RPP może uznać, że potrzebuje więcej czasu, aby ocenić wpływ wcześniejszych decyzji oraz sprawdzić, czy inflacja rzeczywiście pozostanie pod kontrolą mimo rosnących ryzyk zewnętrznych.

Nie można całkowicie wykluczyć kolejnej obniżki w dalszej części roku, jednak w czerwcu bardziej prawdopodobna wydaje się strategia wyczekiwania i ostrożnej komunikacji niż kolejny ruch w dół.

Obserwacja i ostrożność, stały się paradygmatami decyzji Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich tygodniach.

Nie nadszedł czas nawet na ostrożny optymizm, póki czynniki globalne, poza kontrolą Rady wpływają na fluktuacje cen energii, która jest głównym decydującym o poziomie cen i inflacji.