Zełenski ostrzega przed zmasowanym atakiem Rosji. Apeluje o obronę powietrzną i wsparcie NATO

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:38
Zełenski: nasze wojska są przygotowane na zmasowany atak sił rosyjskich
Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie siły zbrojne są przygotowane na możliwy zmasowany atak Rosji. W piątkowym nagraniu wideo zwrócił się do obywateli z apelem o zachowanie ostrożności, dbanie o własne bezpieczeństwo oraz stosowanie się do zaleceń dotyczących alarmów lotniczych.

- Po pierwsze: mamy informacje wywiadowcze dotyczące przygotowań Rosji do nowego zmasowanego ataku. Proszę zwracać uwagę na alarmy lotnicze i dbać o swoje życie. Nasze służby działają sprawnie i są przygotowane, a Siły Powietrzne oraz inni obrońcy nieba będą pracować przez całą dobę, jak zawsze – powiedział.

Obrona powietrzna priorytetem Kijowa

Zełenski powtórzył, że temat obrony powietrznej pozostaje dla Kijowa priorytetem. Dwa dni temu portal Kyiv-Independent poinformował, że ukraiński prezydent wysłał list do prezydenta USA Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, a w szczególności środków przeciwdziałania rakietom balistycznym.

W liście wspomniano m.in. o rosnącym zaniepokojeniu Kijowa trudnościami w zapewnieniu dostaw broni w ramach programu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), który umożliwia sojusznikom z NATO finansowanie zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy.

Zełenski powiedział w piątek, że PURL musi być kontynuowany.

- Program PURL musi działać, dotyczy to zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Europy. Gromadzimy środki od europejskich partnerów i innych naszych przyjaciół, aby kupować rakiety, w szczególności do systemów Patriot, a odpowiednia skala dostaw zależy od Ameryki. Mamy nadzieję, że głos Ukrainy zostanie wysłuchany – podkreślił.

Wsparcie dla Rumunii i ochrona przestrzeni powietrznej

W swoim przemówieniu Zełenski poinformował o rozmowie telefonicznej z prezydentem Rumunii Nicusorem Danem. - Rosyjski dron uderzył minionej nocy w budynek mieszkalny w Rumunii. Ludzie zostali poszkodowani. Życzymy im jak najszybszego powrotu do zdrowia – przypomniał.

- Uzgodniliśmy z Nicusorem, że Ukraina wesprze Rumunię w tej sytuacji, a nasze zespoły, wojskowi i specjaliści będą pracować nad wzmocnieniem ochrony nieba. Wspierając się nawzajem teraz, wzmacniamy nasze wspólne pozycje. To ważne – oświadczył prezydent Ukrainy.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)

jjk/ ap/

Źródło: PAP
