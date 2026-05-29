Forsal logo

Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacisz za tankowanie (30.05-1.06)

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:35
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacisz za tankowanie (30.05-1.06)
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacisz za tankowanie (30.05-1.06)/Shutterstock
Od soboty kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Minister Energii ogłosił nowe ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać do poniedziałku. W porównaniu z piątkiem stawki wszystkich paliw zostaną obniżone.

Ceny maksymalne paliw w weekend 30.05-1.06

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,34 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw spadną w stosunku do piątkowych.

Ceny maksymalne paliw w piątek 29.05

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł. Natomiast 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Ceny maksymalne paliw we wtorek 2.06

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Ceny maksymalne paliw

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Pakiet CPN

Według rozporządzeń, które w czwartek zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa, w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, będą obowiązywały do 15 czerwca. Oznacza to jednoczesne wydłużenie do tego czasu obowiązywania maksymalnych cen paliw na stacjach. Według wcześniej wprowadzonych regulacji pakietu „Ceny Paliwa Niżej” obniżone stawki VAT i akcyzy obowiązywały do 15 maja, a następnie zostały przedłużone do 31 maja.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCeny paliw w weekend. Tyle zapłacisz za tankowanie (30.05-1.06) »
Tematy: ceny paliwtankowaniecpnceny maksymalne paliw
Powiązane
Nowy bezkolizyjny węzeł na zakopiance - DK7, w. Jawornik
Kierowcy odetchną? Powstanie nowy węzeł na zakopiance koło Myślenic
Kiedy budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy?
Warszawa nie będzie miała pełnej obwodnicy aż do 2036 roku. WOW powstaje od początku
Port Polska, wizualizacja autorstwa Foster+Partners
Port Polska powiększy się w czasie budowy? Możliwa rozbudowa do pojemności 44 mln
Wizualizacja Warszawy Wschodniej
Spór o pociągi na Warszawie Wschodniej. Jedni chcą zamknąć linię, drudzy ją zostawić
Budowa drogi S19
Nie ma szybkiej drogi na wschodzie Polski. Miała być gotowa na wakacje
Dworzec kolejowy w Ciechocinku
Kultowy kurort połączony ze światem. Po latach wróciły pociągi. Teraz kolej na dworzec
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Zniżki w sanatoriach dla seniorów. Wystarczy okazać tę kartę. Może ją otrzymać każdy, kto ukończył 60. rok życia
Rosja szykuje duży atak na Ukrainę? Niepokojące słowa Zełenskiego
Rosja szykuje duży atak na Ukrainę? Niepokojące słowa Zełenskiego
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj