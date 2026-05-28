Kolejny bezkolizyjny węzeł na zakopiance

Według dyrektora krakowskiego oddziału GDDKiA Macieja Ostrowskiego będzie to kolejny bezkolizyjny węzeł realizowany na zatłoczonym odcinku Zakopianki pomiędzy Krakowem i Myślenicami. Połączy on DK7 z drogą wojewódzką nr 955 prowadzącą do Sułkowic.

Jak wskazał przedstawiciel GDDKiA, nowy obiekt powstanie w terenie w znacznym stopniu zagospodarowanym. Poza samą Zakopianką i drogą wojewódzką są tu domy, strefa przemysłowa, sklepy, kładka dla pieszych oraz stacja paliw.

- Węzeł musiał zostać zaprojekowany w taki sposób, aby pozwolić na dojazd do wszystkich tych miejsc. Dodatkowo nowy obiekt powstanie w pobliżu potoku Dalin, więc musi spełniać wymogi wodnoprawne – zauważył Ostrowski.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Kluczowym elementem nowego węzła będzie 71-metrowy wiadukt, który powstanie nad Zakopianką nieco na północ od kładki dla pieszych. Wiadukt połączy ze sobą drogę wojewódzką nr 955 biegnącą na zachód ze strefą aktywności gospodarczej „Jawornik/Polanka” po wschodniej stronie DK7.

Z obu stron wiaduktu powstaną pięciowlotowe ronda. To od strony Polanki będzie miało 61 m średnicy. Zostało zaprojektowane w taki sposób, aby w przyszłości pozwolić na włączenie do niego planowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich północnej obwodnicy Myślenic. Drugie rondo o średnicy 55 m powstanie w pobliżu dyskontu spożywczego. Poza możliwością zjazdu na Zakopiankę i drogę wojewódzką pozwoli również na połączenie z drogami lokalnymi biegnącymi wzdłuż DK7, których rozbudowa również jest przygotowywana przez GDDKiA.

Ortofotomapa wskazująca projekt nowego węzła Myślenice

W ramach inwestycji powstanie ok. 3,5 km nowych i rozbudowanych dróg - w tym niemal kilometrowy nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 955 i kolejny kilometr wjazdów i zjazdów. Powstanie też 1,8 km nowych chodników.

Kiedy pierwsi kierowcy pojadą nowym węzłem?

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA zapowiedział, że nowy obiekt powstanie za 25-28 miesięcy, w zależności od tego, jak długo potrwają procedury przetargowe i kiedy inwestor podpisze umowę z wykonawcą.

- Szacujemy, że pierwsi kierowcy przejadą nowym węzłem pod koniec 2028 r. lub wiosną 2029 r. - przekazał Ostrowski.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, który w czwartek wydał zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego przedsięwzięcia podkreślił, że powstanie bardzo ważny węzeł stanowiący kolejny etap likwidowania niebezpiecznych punktów na trasie Zakopianki.

Bezkolizyjne węzły poprawiają przepustowość i bezpieczeństwo na DK7

- To inwestycja, o którą walczono od lat (…). Jest to bardzo wyraźny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski i osób, które z tej drogi będą korzystać – podkreślił wojewoda podczas briefingu.

Według GDDKiA w ostatnich latach konsekwentnie poprawiana jest przepustowość i bezpieczeństwo na DK7 pomiędzy Krakowem i Myślenicami, a kluczowe są bezkolizyjne węzły. Trzy zostały wybudowane już wcześniej: w Myślenicach, Mogilanach i Głogoczowie. Dwa lata temu oddano do użytku węzeł drogowy w Gaju, a w zeszłym miesiącu - w Krzyszkowicach. Aktualnie budowany jest jeszcze węzeł w Myślenicach (końcowy etap realizacji) oraz bezkolizyjne skrzyżowanie w Libertowie (planowy termin ukończenia to połowa 2027 r.).

Dodatkowo GDDKiA oddała dwie kładki dla pieszych (w Mogilanach oraz Głogoczowie), a trzecia w Myślenicach będzie gotowa wraz z węzłem jeszcze przed wakacjami.