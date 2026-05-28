Kierowcy odetchną? Powstanie nowy węzeł na zakopiance koło Myślenic

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 14:21
Nowy bezkolizyjny węzeł na zakopiance - DK7, w. Jawornik
Wojewoda małopolski wydał pozwolenie na budowę węzła na drodze krajowej nr 7 (Zakopianka) w Jaworniku koło Myślenic, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na realizację inwestycji. Zgodnie z zapowiedziami węzeł ma zostać oddany do użytku za ponad dwa lata.

Kolejny bezkolizyjny węzeł na zakopiance

Według dyrektora krakowskiego oddziału GDDKiA Macieja Ostrowskiego będzie to kolejny bezkolizyjny węzeł realizowany na zatłoczonym odcinku Zakopianki pomiędzy Krakowem i Myślenicami. Połączy on DK7 z drogą wojewódzką nr 955 prowadzącą do Sułkowic.

Jak wskazał przedstawiciel GDDKiA, nowy obiekt powstanie w terenie w znacznym stopniu zagospodarowanym. Poza samą Zakopianką i drogą wojewódzką są tu domy, strefa przemysłowa, sklepy, kładka dla pieszych oraz stacja paliw.

- Węzeł musiał zostać zaprojekowany w taki sposób, aby pozwolić na dojazd do wszystkich tych miejsc. Dodatkowo nowy obiekt powstanie w pobliżu potoku Dalin, więc musi spełniać wymogi wodnoprawne – zauważył Ostrowski.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Kluczowym elementem nowego węzła będzie 71-metrowy wiadukt, który powstanie nad Zakopianką nieco na północ od kładki dla pieszych. Wiadukt połączy ze sobą drogę wojewódzką nr 955 biegnącą na zachód ze strefą aktywności gospodarczej „Jawornik/Polanka” po wschodniej stronie DK7.

Z obu stron wiaduktu powstaną pięciowlotowe ronda. To od strony Polanki będzie miało 61 m średnicy. Zostało zaprojektowane w taki sposób, aby w przyszłości pozwolić na włączenie do niego planowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich północnej obwodnicy Myślenic. Drugie rondo o średnicy 55 m powstanie w pobliżu dyskontu spożywczego. Poza możliwością zjazdu na Zakopiankę i drogę wojewódzką pozwoli również na połączenie z drogami lokalnymi biegnącymi wzdłuż DK7, których rozbudowa również jest przygotowywana przez GDDKiA.

Ortofotomapa wskazująca projekt nowego węzła Myślenice

W ramach inwestycji powstanie ok. 3,5 km nowych i rozbudowanych dróg - w tym niemal kilometrowy nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 955 i kolejny kilometr wjazdów i zjazdów. Powstanie też 1,8 km nowych chodników.

Kiedy pierwsi kierowcy pojadą nowym węzłem?

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA zapowiedział, że nowy obiekt powstanie za 25-28 miesięcy, w zależności od tego, jak długo potrwają procedury przetargowe i kiedy inwestor podpisze umowę z wykonawcą.

- Szacujemy, że pierwsi kierowcy przejadą nowym węzłem pod koniec 2028 r. lub wiosną 2029 r. - przekazał Ostrowski.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, który w czwartek wydał zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tego przedsięwzięcia podkreślił, że powstanie bardzo ważny węzeł stanowiący kolejny etap likwidowania niebezpiecznych punktów na trasie Zakopianki.

Bezkolizyjne węzły poprawiają przepustowość i bezpieczeństwo na DK7

- To inwestycja, o którą walczono od lat (…). Jest to bardzo wyraźny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski i osób, które z tej drogi będą korzystać – podkreślił wojewoda podczas briefingu.

Według GDDKiA w ostatnich latach konsekwentnie poprawiana jest przepustowość i bezpieczeństwo na DK7 pomiędzy Krakowem i Myślenicami, a kluczowe są bezkolizyjne węzły. Trzy zostały wybudowane już wcześniej: w Myślenicach, Mogilanach i Głogoczowie. Dwa lata temu oddano do użytku węzeł drogowy w Gaju, a w zeszłym miesiącu - w Krzyszkowicach. Aktualnie budowany jest jeszcze węzeł w Myślenicach (końcowy etap realizacji) oraz bezkolizyjne skrzyżowanie w Libertowie (planowy termin ukończenia to połowa 2027 r.).

Dodatkowo GDDKiA oddała dwie kładki dla pieszych (w Mogilanach oraz Głogoczowie), a trzecia w Myślenicach będzie gotowa wraz z węzłem jeszcze przed wakacjami.

Źródło: PAP
