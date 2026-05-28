Ponad 8 mld zł zysku netto

„Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 3 mld 21 mln zł zysk netto Grupy Orlen osiągnął wartość 8 mld 154 mln zł i był wyższy o 3 mld 948 mln zł rok do roku” - przekazał w czwartek koncern w skonsolidowanym raporcie za pierwszy kwartał tego roku.

W komunikacie prasowym koncern podkreślił, że „Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2026 r. z dobrymi wynikami finansowymi”. Jak zaznaczono, przy zysku netto 8,1 mld zł, przychody wyniosły tam 75,8 mld zł, natomiast EBITDA LIFO osiągnęła 14,1 mld zł, „co jest efektem wysokiej efektywności operacyjnej i rosnących wolumenów sprzedaży wszystkich kluczowych produktów”.

Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego

Jednocześnie koncern podał, że w pierwszym kwartale tego roku przeznaczył 5,4 mld zł „na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój nowoczesnych zero i niskoemisyjnych źródeł energii”.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara zwrócił uwagę, że początek tego roku „upłynął pod znakiem dużej niestabilności i bezprecedensowej zmienności na światowych rynkach energii”. Zaznaczył przy tym, że w takim otoczeniu koncern kolejny raz „potwierdził swoją odporność i skuteczność działania”.

„Gwarantujemy bezpieczeństwo energetyczne Polski, oferując Polakom paliwa po najniższych cenach w Unii Europejskiej. Jednocześnie zapewniamy ich pełną dostępność. Osiągnęliśmy przy tym bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach działalności, konsekwentnie zwiększając udział rynków zagranicznych w przychodach detalicznych Grupy” - oświadczył Fąfara, cytowany w komunikacie prasowym Orlenu.

Rekordowa dywidenda

Podkreślił też, że „mocna kondycja finansowa i skuteczna realizacja strategii” pozwoliły Orlenowi zarekomendować do wypłaty w tym roku rekordową dywidendę w wysokości 8 zł na akcję. Koncern przypomniał, że proponowana łączna jej wartość to 9,3 mld zł - projekt uchwały w tej sprawie rozpatrzy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu zwołane na 9 czerwca.

Taki poziom dywidendy, najwyższy w historii Orlenu - jak zaznaczył odpowiadający tam za finanse wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk - jest potwierdzeniem długoterminowego podejścia koncernu „do budowania wartości dla akcjonariuszy”. Dodał przy tym, że koncern „konsekwentnie utrzymuje bezpieczny poziom wskaźników finansowych”, co zwiększa jego zdolność do realizacji strategicznych projektów.

„Miniony kwartał pokazał siłę fundamentów finansowych Orlen i wysoką odporność naszego biznesu na zmienne otoczenie rynkowe. Bardzo dobre rezultaty operacyjne wszystkich segmentów przełożyły się na stabilne przepływy pieniężne” - stwierdził Jędrzejczyk.

Orlen z najwyższą w historii oceną ratingową

Jak podał koncern, w pierwszym kwartale tego roku Grupa Orlen wygenerowała 8,5 mld zł przepływów z działalności operacyjnej, a wskaźnik długu netto do zysku operacyjnego EBITDA wyniósł minus 0,04, „co świadczy o stabilności finansowej Grupy”. Orlen przypomniał jednocześnie, że posiada najwyższe w historii oceny ratingowe - A3 z perspektywą stabilną przyznaną przez agencję Moody’s oraz BBB+ z perspektywą stabilną przyznaną przez agencję Fitch.

Wyniki w segmentach

Odnosząc się do wyników Grupy Orlen za pierwszy kwartał tego roku, koncern wyliczył, że jego segment upstream & supply osiągnął zysk EBITDA na poziomie 5 mld zł, przy czym średnia dzienna produkcja węglowodorów wyniosła tam w tym czasie 202 tys. boe - baryłek ekwiwalentu ropy.

W przypadku segmentu downstream, koncern wskazał, że na jego wynik 3,1 mld zł EBITDA LIFO istotny wpływ miały wysoki przerób ropy we wszystkich rafineriach Grupy Orlen - łącznie w raportowanym okresie było to 9,4 mln ton surowca - oraz korzystne otoczenie rynkowe. Jak zaznaczył koncern, „jednocześnie petrochemia nadal funkcjonowała w wymagających warunkach rynkowych”.

Z danych Grupy Orlen wynika, w pierwszym kwartale tego roku segment energy wypracował tam 4,7 mld zł zysku EBITDA. Według koncernu, na taki wynik wpłynęła przede wszystkim wyższa produkcja ciepła - o 11 proc. liczona rok do roku oraz energii elektrycznej - o 10 proc. rok do roku, w tym o 4 proc. z odnawialnych źródeł, a także zwiększona dystrybucja, zarówno prądu jak i gazu.

Orlen wskazał również, że jego segment consumers & products, który integruje sprzedaż nośników energii: gazu, energii elektrycznej oraz paliw do odbiorców końcowych, osiągnął w raportowanym okresie 1,7 mld zł EBITDA. Jak ocenił koncern, jest to efekt głównie wzrostu sprzedaży, zarówno paliw, gazu jak i prądu.

Dywersyfikacja źródeł dostaw surowców

Nawiązując do realizowanych przedsięwzięć, Orlen zwrócił m.in. uwagę, że „dzięki inwestycjom na Norweskim Szelfie Kontynentalnym koncern dywersyfikuje źródła dostaw surowców, co przekłada się na większe bezpieczeństwo energetyczne kraju i stabilność zaopatrzenia w dłuższej perspektywie”. Jak zaznaczył, istotnym krokiem w tym kierunku było odkrycie złóż Sissel i Frida Kahlo w Norwegii.

Orlen wspomniał także o inwestycjach w energetyczną infrastrukturę przesyłową i czyste źródła energii, w tym o zrealizowanej budowie i modernizację ponad 1 tys. km sieci energetycznych oraz o przyłączeniu do krajowego systemu dystrybucji 232 MW nowych mocy w odnawialnych źródłach, których stabilność funkcjonowania, jak dodał koncern, wspierają magazyny energii.

Finalizowane projekty Orlenu

Wśród finalizowanych projektów Orlen wymienił m.in. budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, gdzie zainstalowano już wszystkie fundamenty i ponad połowę turbin. Koncern zaznaczył, że termin uruchomienia tej inwestycji jest planowany w tym roku.

Orlen podał jednocześnie, że także „w obszarze energetyki gazowo-parowej kluczowe projekty wchodzą w decydującą fazę”, jak np. w Grudziądzu, gdzie trwają zaawansowane prace rozruchowe bloku gazowego. Równolegle w Gdańsku, jak również przy projekcie Grudziądz 2, ruszyły wstępne prace budowlane połączone z realizacją infrastruktury OSBL, wspomagającej.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR.