Na co zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej?

Siła wyższa: kiedy można skorzystać?
Z urlopu z powodu działania siły wyższej można skorzystać wtedy, gdy dochodzi do nagłej sytuacji rodzinnej związanej z chorobą albo wypadkiem i konieczna jest natychmiastowa obecność pracownika. Chodzi więc o sytuacje, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wymagają pilnej reakcji.
W praktyce może to być np. nagłe pogorszenie stanu zdrowia dziecka, telefon ze szkoły lub przedszkola z informacją o chorobie albo wypadku, pilne wezwanie do szpitala po wypadku członka rodziny czy konieczność natychmiastowej opieki nad chorym rodzicem lub partnerem.
Kluczowe znaczenie ma nagłość zdarzenia. Jeśli sytuację można było wcześniej zaplanować, np. umówioną wizytę lekarską czy wcześniej zapowiedziany zabieg, pracodawca może uznać, że nie ma podstaw do skorzystania z tego uprawnienia.
Przepisy mówią o "pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem". Nie określają jednak zamkniętej listy sytuacji, dlatego wiele zależy od konkretnych okoliczności i tego, czy rzeczywiście potrzebna była natychmiastowa obecność pracownika.
Siła wyższa: ile płatna?
Za urlop z powodu działania siły wyższej pracownik dostaje 50 proc. wynagrodzenia.
Oznacza to, że za czas takiego zwolnienia pracodawca wypłaca tylko połowę pensji należnej za przepracowany czas. Wynagrodzenie oblicza się podobnie jak przy urlopie wypoczynkowym – bierze się pod uwagę zarówno stałe składniki pensji, jak i część zmiennych dodatków, jeśli takie występują.
To jedna z najważniejszych różnic między "siłą wyższą" a np. urlopem na żądanie czy zwykłym urlopem wypoczynkowym, za które pracownik zachowuje pełne wynagrodzenie.
Siła wyższa: ile dni?
Z urlopu z powodu działania siły wyższej można skorzystać maksymalnie przez 2 dni albo 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego.
Pracownik przy pierwszym wniosku decyduje, czy chce rozliczać to uprawnienie w dniach czy godzinach. Ten wybór obowiązuje później przez cały rok. W przypadku osób pracujących na część etatu limit godzinowy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Siła wyższa: na godziny?
16 godzin rocznie. Alternatywnie pracownik może wybrać rozliczanie tego uprawnienia w dniach – wtedy limit wynosi 2 dni rocznie.
Siła wyższa: czy trzeba podać powód?
Tak. Pracownik powinien poinformować pracodawcę, że chodzi o pilną sprawę rodzinną związaną z chorobą albo wypadkiem. Przepisy nie wymagają jednak szczegółowego opisywania sytuacji ani przedstawiania dokumentacji medycznej przy składaniu wniosku.
Siła wyższa: kiedy zgłosić?
Urlop z powodu działania siły wyższej trzeba zgłosić najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. Pracownik może zrobić to np. telefonicznie, SMS-em, mailem albo przez komunikator używany w firmie.
Siła wyższa: czy pracodawca może odmówić?
Co do zasady nie. Jeśli pracownik spełnia warunki przewidziane w przepisach, pracodawca powinien udzielić urlopu z powodu działania siły wyższej. Chodzi o nagłą sytuację rodzinną związaną z chorobą albo wypadkiem wymagającą natychmiastowej obecności pracownika.
Najczęściej zadawane pytania:
Czy mogą zwolnić za siłę wyższą?
Co do zasady nie. Pracodawca nie powinien wyciągać konsekwencji wobec pracownika za skorzystanie z urlopu z powodu działania siły wyższej, jeśli zostało ono wykorzystane zgodnie z przepisami. Problem może pojawić się dopiero przy nadużyciu tego uprawnienia.
Czy pracownik musi udowodnić urlop z powodu siły wyższej?
Nie zawsze. Przepisy nie wymagają automatycznego przedstawiania dokumentów czy zaświadczeń. Pracownik powinien jednak wskazać, że chodzi o pilną sprawę rodzinną związaną z chorobą albo wypadkiem. Jeśli pracodawca ma uzasadnione wątpliwości, może poprosić o wyjaśnienia.