Kto wygrałby wybory do Sejmu? Jest nowy sondaż

KO, PiS i Konfederacja z największym poparciem

Z opublikowanego w czwartek badania OGB wynika, że w wyborach parlamentarnych 38,89 proc. głosów otrzymałaby Koalicja Obywatelska (wzrost poparcia o 2 pkt. proc. względem poprzedniego badania pracowni), 27,03 proc. zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość (wzrost o 0,4 pkt. proc.), a 11,76 proc. Konfederacja (spadek o 1,3 pkt. proc.).

Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica w Sejmie

W Sejmie znalazłaby się również Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 9,32 proc. badanych (spadek o 1,9 pkt. proc.) i Nowa Lewica - z wynikiem 5,20 proc. głosów (spadek o 0,8 pkt. proc.).

Razem, PSL i Polska 2050 poza parlamentem

Pod progiem wyborczym znalazła się Partia Razem, która otrzymała 3,51 proc. głosów (wzrost o 1 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 2,39 proc. badanych (wzrost o 0,3 pkt. proc.) i Polska 2050 - głos na nią oddało 1,90 proc. ankietowanych (wzrost o 0,8 pkt. proc.).

Podział mandatów w Sejmie

Według OGB takie wyniki w wyborach przełożyłyby się na 214 mandatów dla KO, 143 dla PiS, 53 dla Konfederacji, 43 dla KKP i 7 dla Nowej Lewicy.

Badania zostało przeprowadzone metodą CATI między 12 a 23 maju na reprezentatywnej próbie 1000 osób.