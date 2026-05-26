Ranking zaufania CBOS: Nawrocki, Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium

Z majowego sondażu CBOS wynika, że prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków – ufa mu 48 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazł się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (45 proc.), a na trzecim wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski (44 proc.).

W maju zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego zadeklarowało 48 proc. ankietowanych, czyli o 1 pkt proc. mniej niż w kwietniowym badaniu. Nieufność do głowy państwa od kwietnia utrzymuje się zaś na tym samym poziomie - 38 proc. Pracownia zauważyła, że Nawrocki pozostaje liderem rankingu, jednak poziom zaufania do głowy państwa już drugi miesiąc z rzędu „nie sięga symbolicznej granicy połowy wskazań”.

Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium rankingu zaufania

Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, minister obrony narodowej, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 45 proc. badanych (o 3 pkt proc. mniej niż w kwietniu). Nieufność do szefa MON zadeklarowało zaś 27 proc. respondentów (o 1 pkt proc. więcej niż w kwietniu). Na miejscu trzecim uplasował się w maju wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, zaufanie do którego zadeklarowało 44 proc. badanych (o 4 pkt proc. mniej niż w kwietniu), a nieufność - 32 proc. (o 1 pkt proc. więcej niż w kwietniu).

Politykiem, który znalazł się na czwartym miejscu rankingu zaufania, jest prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. Zaufanie do niego zadeklarowało 40 proc. respondentów (o 5 pkt proc. mniej niż w kwietniu), nieufność zaś - 39 proc. (o 2 pkt proc. więcej niż w kwietniu).

Donald Tusk i Krzysztof Bosak ex aequo w rankingu CBOS

Piąte miejsce w rankingu zajęli ex aequo - z zaufaniem 38 proc. badanych - premier Donald Tusk oraz jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. W przypadku premiera wynik ten oznacza spadek o 4 pkt proc. w stosunku do kwietnia. Nie ufa szefowi rządu 46 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.). Z kolei poziom zaufania do Bosaka nie zmienił się w stosunku do badania w kwietniu; poziom nieufności wzrósł natomiast o 1 pkt proc.

Na miejscu szóstym uplasowali się z kolei ex aequo lider partii Razem Adrian Zandberg oraz współlider Konfederacji Sławomir Mentzen, zaufanie do których zadeklarowało 33 proc. badanych. W przypadku Zandberga odnotowano pod tym względem wzrost o 2 pkt proc., a Mentzena - spadek o 1 pkt proc. Liderowi Razem nie ufa 23 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.), a współliderowi Konfederacji - 42 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Siódmy w rankingu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty cieszy się zaufaniem 32 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.). Liderowi Lewicy nie ufa zaś 36 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.).

Na ósmym miejscu w rankingu uplasowała się z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z zaufaniem 31 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc). Nieufność do niej zadeklarowało 29 proc. badanych (bez zmian).

Zarówno minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jak i wiceprezes PiS, b. premier Mateusz Morawiecki mogą liczyć na zaufanie 30 proc. respondentów (spadek o kolejno 2 pkt proc. i 1 pkt proc.). Nieufność do szefa MS zadeklarowało w maju 26 proc. badanych, a do b. premiera - 51 proc. (w obu przypadkach bez zmian).

Kto jeszcze znalazł się w rankingu zaufania CBOS?

Na miejscu dziesiątym uplasował się minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak z zaufaniem 28 proc. badanych. Nieufność do niego zadeklarowało zaś 21 proc. respondentów. Minister nie był objęty kwietniowym badaniem CBOS-u.

Kolejne miejsce w rankingu zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 26 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.). Lider tej partii uplasował się zarazem na pierwszym miejscu pod względem deklarowanej przez ankietowanych nieufności - z wynikiem 59 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Za Kaczyńskim uplasowali się ex aequo minister finansów Andrzej Domański oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, którym ufa po 25 proc. badanych (w przypadku obu spadek o 1 pkt proc.). Nieufność do szefa MF zadeklarowało 18 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.), a do szefa MSWiA - 26 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajął wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z zaufaniem 24 proc. badanych (bez zmian). Nieufność do szefa MC zadeklarowało zaś 18 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Za nim uplasowali się ex aequo: ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wiceprezes PiS Przemysław Czarnek oraz lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun, którym ufa po 22 proc. badanych; a nie ufa kolejno: 23 proc., 51 proc. i 56 proc.

Tym samym Grzegorz Braun znalazł się na drugim miejscu pod względem deklarowanej przez respondentów nieufności. Na miejscu trzecim uplasowali się zaś ex aequo Czarnek i Morawiecki.

Ranking zamykają ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, której ufa 19 proc. respondentów, nie ufa zaś 27 proc. badanych, a także minister zdrowia Joanna Sobierańska-Grenda, z zaufaniem 11 proc. respondentów i nieufnością deklarowaną przez 15 proc. badanych. Obie nie były objęte kwietniowym badaniem.

Sondaż zrealizowano w dniach od 7 do 17 maja br. na liczącej 1041 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. – CATI i 17,0 proc. – CAWI). (PAP)

Źródło: PAP
