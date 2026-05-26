Forsal logo

Choroby dyskwalifikujące ze służby w policji 2026. Jakie choroby i ułomności wykluczają pracę w policji? Oto lista

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 14:44
Choroby dyskwalifikujące ze służby w policji 2026. Jakie choroby i ułomności wykluczają pracę w policji? Oto lista
Choroby dyskwalifikujące ze służby w policji 2026. Jakie choroby i ułomności wykluczają pracę w policji? Oto lista/PAP
Wiele osób, które marzą o pracy policjanta, szuka informacji, jakie choroby dyskwalifikują ze służby w policji. O tym, kto ma szansę zostać policjantem, w dużej mierze decyduje stan zdrowia. Istnieją schorzenia, które na starcie wykluczają z pracy w tej formacji. Jakie choroby sprawią, że nie zostaniesz przyjęty do policji w 2026 roku? Oto lista.

W Polsce służy obecnie około 100 tys. policjantów. Liczba ta stale się zmienia, ponieważ formacja regularnie prowadzi nabory. Trzeba jednak pamiętać, że praca w policji wiąże się z ogromnym obciążeniem fizycznym oraz psychicznym. Z tego powodu rekrutacja obejmuje szczegółowe badania lekarskie, a istniejący wykaz schorzeń i zaburzeń automatycznie wyklucza część kandydatów już na starcie.

Choroby dyskwalifikujące ze służby w policji. Podstawa prawna

Podstawą prawną, która decyduje o tym, kto może pełnić służbę w policji, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. Dokument ten precyzyjnie definiuje wykaz chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby. Co ważne, te same przepisy zdrowotne dotyczą nie tylko policji, ale również innych formacji podległych MSWiA, takich jak Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna (PSP), Służba Ochrony Państwa (SOP), Straż Marszałkowska.

Choroby dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2026. Kto nie podlega mobilizacji w razie wojny?
Choroby dyskwalifikujące ze służby wojskowej 2026. Kto nie podlega mobilizacji w razie wojny?

Jakie choroby wykluczają z pracy w policji w 2026 roku? Lista schorzeń

Zgodnie z tymi przepisami, istnieją pewne ogólne kategorie chorób i stanów zdrowotnych, które mogą skutkować dyskwalifikacją kandydata do służby w policji. Wśród nich są długotrwałe schorzenia, które wymagają stałego przyjmowania leków lub mogą nasilać się pod wpływem stresu i wysiłku fizycznego. Podobnie jest w przypadku chorób zakaźnych jak wirus zapalenia wątroby typu B lub C czy HIV. Rozporządzenie MSWiA wyklucza także służbę w policji osób posiadających choroby układu krwiotwórczego (np. hemofilia) i oddechowego (np. astma).

Jakie choroby i ułomności wykluczają pracę w policji? Oto lista
Jakie choroby i ułomności wykluczają pracę w policji? Oto lista/Marcin Bielecki

Te schorzenia dyskwalifikują ze służby w policji – przykłady

Poważne wady postawy, dysfunkcje narządów ruchu, permanentne ułomności fizyczne czy znaczne wady wzroku i słuchu, które uniemożliwiają sprawne reagowanie lub posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego, także dyskwalifikują z pracy w policji. Całość zamykają choroby neurologiczne i psychiczne. Praca z bronią palną oraz codzienne obcowanie ze stresem sprawiają, że jakiekolwiek zaburzenia psychiczne, emocjonalne czy osobowościowe kategorycznie zamykają drogę do służby.

Inne przykłady chorób, które dyskwalifikują ze służby w policji, to:

  • jaskra, zaćma oraz przewlekłe choroby siatkówki i naczyniówki,
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
  • zaawansowane skrzywienia kręgosłupa (ciężka skolioza lub kifoza),
  • przewlekłe i postępujące choroby stawów (np. RZS – reumatoidalne zapalenie stawów),
  • niewydolność nerek,
  • marskość wątroby,
  • nadciśnienie tętnicze.

Pełny wykaz chorób znajduje się tutaj: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa.

Dodatek funkcyjny w policji – komu przysługuje i ile wynosi?
Dodatek funkcyjny w policji – komu przysługuje i ile wynosi?

Czy lista chorób dyskwalifikujących ze służby w policji jest zamknięta?

Wielu kandydatów zastanawia się, czy oficjalny wykaz chorób dyskwalifikujących do policji zawiera wszystkie schorzenia. Odpowiedź brzmi – nie. Prezentowana w rozporządzeniu MSWiA lista chorób ma charakter ramowy. Komisja lekarska przeprowadza indywidualną i kompleksową analizę stanu zdrowia. Oznacza to, że lekarz medycyny pracy może uznać za przyczynę dyskwalifikacji także inne ograniczenie fizyczne lub chorobę, jeśli uzna, że zagraża ona bezpiecznemu pełnieniu służby.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Dziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraChoroby dyskwalifikujące ze służby w policji 2026. Jakie choroby i ułomności wykluczają pracę w policji? Oto lista »
Tematy: rozporządzeniechorobypolicjasłużba
Powiązane
Medyka,,Poland,,03,22,2022,-,A,Policeman,In,Poland
"Dwie godziny dla rodziny" w maju 2026 roku. Policja daje pracownikom i policjantom czas dla bliskich
policja
Policja przegrywa z wojskiem walkę o młodych ludzi. Jeden czynnik
Kontrola drogowa, policja, policjant
Mandaty do 3000 zł. Policja zapowiada wzmożone kontrole. Na co uważać?
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego
Kandydatów na kierowców czeka mniejsza rewolucja? I to jeszcze przed likwidacją placu manewrowego
Wizualizacja wieżowców we Wrocławiu
Najwyższy wieżowiec w Polsce. Spektakularna wizja maleńkiego dewelopera z Pabianic
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj