Zmiana ustawy o policji

Gazeta przypomina, że lekarstwem na coraz gorszą sytuację kadrową miałaby przegłosowana 1 października 2024 r. zmiana ustawy o policji, wprowadzająca służbę kontraktową. Policyjny emeryt może teraz wrócić do pracy na 3 lub 5 lat z zarobkami wahającymi się od 5,9 tys. zł do 6,7 tys. zł netto, jednoczenie zachowując prawa do pełnej emerytury.

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2025 r., jednak Komenda Główna Policji wyliczyła, że z oferty skorzystało zaledwie 124 byłych policjantów. Tymczasem braki kadrowe na lipiec tego roku to 13657 osób - zaznaczono w tekście „DGP”.

Najważniejszy czynnik - pieniądze

– Jako związek zawodowy widzieliśmy to od samego początku, że najważniejszym czynnikiem, oddziałującym na wyobraźnię ludzi, są pieniądze. I lepiej oddziaływać w ten sposób, aby zachęcić do jak najdłuższego pozostania w służbie, niż odzywać się do tych, którzy już ten mundur zdjęli – powiedział "DGP" Sławomir Koniuszy z Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Wyliczając powody odejść ze służby, związkowcy nacisk kładą na jej specyfikę i duże obciążenia psychiczne. Wiedzą też, że część policjantów byłaby chętna wrócić do pracy, ale na te same stanowiska, jakie zajmowali przed przejściem na emeryturę.

W KGP przyznają, iż wakaty są problemem, ale widzą światełko w tunelu. Optymistycznie wyglądać ma duża liczba osób chętnych do pracy w policji, których w 2024 r. było ponad 22 tysiące. „Czemu zatem nie wcielono ich do służby?” - stawia pytanie „DGP”.

– Mamy problem z bazą szkoleniową i nad tym pracujemy, żeby szkolić więcej policjantów, bo taka jest potrzeba. Odeszło 17 tys. policjantów, więc żeby załatać dziurę w sferze szkoleniowej, zmieniamy infrastrukturę – mówił w kwietniu 2025 r. nadinspektor Marek Boroń, Komendant Główny Policji. Jeden ośrodek szkoleniowy stworzono w Warszawie, drugi w Lublinie, a kolejny pojawić ma się w Zielonej Górze.

Większe dodatki i świadczenia socjalne w wojsku niż w policji

– Teoretycznie pomiędzy wojskiem i policją nie ma różnic w uposażeniu zasadniczym, ale wojsko bije nas na głowę, jeśli chodzi o dodatki i świadczenia socjalne. I tutaj armia jest bardziej atrakcyjna o nawet 1 tys. zł miesięcznie na analogicznym stanowisku – powiedział Sławomir Koniuszy.

Do lipca 2025 r. do służby w policji przyjęto ponad 3,5 tys. nowych funkcjonariuszy, w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 2,6 tys. osób. Mniej jest też odejść. Gdy w pierwszej połowie 2024 roku z mundurem pożegnało się 4,9 tys. policjantów, w roku 2025 zrobiło to 2,7 tys. osób. Związkowcy jasno dają do zrozumienia, że na te pozytywne zmiany wpływ ma także polityczny klimat wokół służby - zwrócił uwagę dziennik.