6 nowych miast od stycznia 2026. Rząd opublikował rozporządzenie - będą też korekty granic

To już przesądzone: od 1 stycznia 2026 roku Polska zyska sześć nowych miast, a kilkanaście gmin zmieni granice. Sprawdź, kogo dotyczą zmiany, jakie wywołały protesty i co to oznacza dla mieszkańców. Omawiamy, jakie dokładnie zmiany na mapie Polski pojawią się w przyszłym roku.