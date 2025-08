Na to nabierze się prawie każdy?

Smsy „ze skarbówki” o nadpłacie daniny dla fiskusa? Któż nie chciałby dostać takiej dobrej wiadomości. Ile pieniędzy można odzyskać? Żeby to sprawdzić trzeba oczywiście kliknąć w odpowiedni link, który prowadzi do niebezpiecznych stron. To próba oszustwa – ostrzega ministerstwo finansów.

Reklama

Chodzi o wyłudzenie poufnych danych, takich jak numer PESEL, dane logowania do konta bankowego, adres e-mail, numer telefonu czy hasła.

Czym to się może skończyć?

Nie tylko "wyczyszczeniem” konta upolowanej w ten sposób ofiary, ale także zaciągnięciem w jej imieniu kredytu, z którego pieniądze również zostaną przez oszusta przejęte.

Oszustwa często przybierają formę fałszywych stron internetowych, które do złudzenia przypominają oficjalne serwisy resortu finansów, dlatego warto dokładnie sprawdzać jej adres. Fałszywe linki mogą zawierać np. przecinki zamiast kropek, literówki, dodatkowe znaki lub nietypowe rozszerzenia.

Skarbówka nie poprosi o dane przez telefon

Nie daj się nabrać. Fiskus nigdy nie poprosi o żadne dane przez telefon- ostrzegają eksperci. - Urzędy skarbowe nie kontaktują się za pośrednictwem sms-ów, maili czy telefonu, by prosić o podanie wrażliwych danych, na przykład do zalogowania się do bankowości elektronicznej. Skarbówka wysyła oficjalną korespondencję do podatników listem poleconym lub poprzez korespondencję na specjalnym portalu usług publicznych – ePUAP.

Co robić w przypadku próby oszustwa?

Należy pamiętać, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych –

Jeżeli otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi wątpliwości, lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego żądając wrażliwych informacji, zachęcamy aby zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30 - czytamy w komunikacie na stronie ministerstwa finansów, które zachęca też do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa.